Maaşa ek 8 bin TL, 9 bin TL veriliyor! Emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı!

Promosyon Veren Bankalar

Emekli maaşlarına promosyon verecek bankalar genel olarak şu şekildedir. Denizbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası Bu dört banka resmi olarak promosyon açıklaması yaptı. Bu yardımdan yaralanmak isteyen vatandaşların emeklilik çeşidine de bakılmamaktadır. Yani ister SSK isterse bağ kur olsun bütün emekliler bu yardımdan yararlanabilecektir. Başvuru tarihleri ile alakalı de net bir tarih verilmedi. Başvurular sene sonuna kadar devam etmektedir.