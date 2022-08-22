Maaşa ek 8 bin TL, 9 bin TL veriliyor! Emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı!

Emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılmıştı. Bu zamlar sonunda emekli maaşı ücreti en az 3500 TL oldu. Bu amaçla bankalar emekli olan ve maaşı 3500 TL ve üzeri olan vatandaşlara müjde gibi bir açıklama yaptı. Yapılan bildirime göre 3500 TL ve üzeri emekli maaşlarına ek promosyon ödemeleri yapılacak.
Promosyon Veren Bankalar
Emekli maaşlarına promosyon verecek bankalar genel olarak şu şekildedir. Denizbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası Bu dört banka resmi olarak promosyon açıklaması yaptı. Bu yardımdan yaralanmak isteyen vatandaşların emeklilik çeşidine de bakılmamaktadır. Yani ister SSK isterse bağ kur olsun bütün emekliler bu yardımdan yararlanabilecektir. Başvuru tarihleri ile alakalı de net bir tarih verilmedi. Başvurular sene sonuna kadar devam etmektedir.
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile eş güdümlü toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
SSK, Bağkur ya da emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 sene zamanınca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.