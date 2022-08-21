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    • Ekonomi
    • 21.08.2022 11:19
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    • 21.08.2022 11:27
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    SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Başkan Erdoğan detayları 13 Eylül'de açıklayacak

    Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."

    Başkan Erdoğan 13 Eylül’de açıklayacak

    Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini Eylül ayında açıklayacak. 400 bin konutun yapılacağı projede, dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olacak.

    Sosyal konut projesinin mimarının Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade ediliyor. Erdoğan, 27 Mart 1994 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olduktan hemen sonra harekete geçmiş ve İBB iştiraki KİPTAŞ üzerinden dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmıştı.

    Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Başkanlığı (İBB) döneminde yaptırılan sosyal konut projelerinden ev sahibi olan vatandaşlar SABAH'a konuştu.

    "ERDOĞAN ŞİMDİ DAHA GÜZEL KONUT YAPACAK"
    Hasan Hacısalihoğlu:     "Oturduğum Başakşehir 1. Etap 1. Sitesi bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapıldı ve açıldı. Ben 17 senedir burada oturuyorum. Babam almıştı. 81 konutlu 3 bin daireli, 16 bini nüfuslu bir site burası. İçerisinde cami, alış veriş merkezi, okul ve sağlık ocağı olan bir yaşam kompleksi. Bütün bu olanaklar Erdoğan döneminde yapıldı. Bugün gelinen noktada Erdoğan yeni bir sosyal konut projesi başlattı. Bu proje halka ciddi bir heyecan ve umut oluşturdu. Çünkü milletimiz biliyor ki, Erdoğan söz verdiyse mutlaka yapar. Şimdiden kira fiyatları düşme eğilimine girdi. Konut satışları nispeten ucuzladı. İBB Başkanı iken böyle konutlar yapan Erdoğan şimdi daha iyisini yapacaktır."

        "BURASI İLK UYDU KENT, İLK SOSYAL KONUT PROJESİ"
        Nusret Tezcan: "22 yıldır bu sitede oturuyorum. Erdoğan 1994'teyken İBB Başkanı oldu. 1995'te de 1. Etap Başakşehir Konutları'nın temelini attı. Burası ilk uydu kent, ilk sosyal konut projesi. Başakşehir ilçesinin adı da buradan geliyor. İlk zamanlarda insanlar bu projenin başarılamayacağını zannetmişler. 11 ya da 12 ay içerisinde üç bin konutu teslim etti. Alt gelir grubuna yönelik yapılmıştı ve uygun ödeme koşulları vardı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni açıklayacağı sosyal konut projelerini de yapacağına yürekten inanıyorum. Erdoğan başaracaktır."

        TOKİ MİLYONLARCA KİŞİYİ EV SAHİBİ YAPTI
        Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaş ev sahibi oldu.

        TOKİ; 2002 yılından bu yana 1 milyon 170 bin konut ile birlikte 1.389 okul (28 bin 600 derslikli), 22 üniversite, 997 spor salonu, 84 bin 137 kişi kapasiteli 215 yurt/pansiyon, 269 hastane, 99 sağlık ocağı, 2 bin 113 ticari işyeri, 44 kütüphane, 912 cami, 327 kamu hizmet binası ve 19 stadyum ile birlikte toplamda 26 bin 134 adet sosyal donatı uygulaması tamamladı ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

        1 MİLYON KONUT
        TOKİ; bir milyon konut hedefine 2021 yılı içerisinde ulaştı. TOKİ'nin son 20 yıl içinde Türkiye'de üretilen toplam 10.5 milyon konutun yüzde 10,2'sini inşa etti. TOKİ, 2021 yılında ülke genelinde gerçekleşen konut satışlarında yüzde 13,8'lik bir paya sahip. TOKİ'nin halen 775 şantiyede 144 bin konutun inşaatı devam ediyor. 81 ilde üretilen 1 milyon 100 bin konutun yüzde 86.90'ı sosyal konut niteliğinde ve dar gelirli vatandaşlara hitap ediyor. 11 şehrimizde 20 bin ve üzerinde sosyal konut üretimi gerçekleştirildi.

            İllere göre konut sayıları şöyle:
            Ankara: 98 bin 280
            İstanbul: 90 bin 717
            Adana: 34 bin 756
            Elazığ: 34 bin 224
            Konya: 29 bin 548
            Gaziantep: 27 bin 156
            Van: 26 bin 733
            İzmir: 24 bin 992
            Bursa: 24 bin 887
            Kayseri: 21 bin 80
            Diyarbakır: 20 bin 512

            Mayıs 2022 itibariyle kentsel yenileme projeleri kapsamında yapımı gerçekleştirilen konut sayısı ise 182 bin 417'ye ulaştı.

            ERDOĞAN: "VATANDAŞLARIMIZI KİRA ÖDER GİBİ TAKSİTLERLE, EV SAHİBİ YAPACAĞIZ"
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunmuştu. Başkan Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşı, çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduklarını söyledi. Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, ev sahibi yapacağız" dedi.

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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Başkan Erdoğan detayları 13 Eylül'de açıklayacak
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