Talep patladı fiyatlar katlandı! Birçok ilde fiyatlar yüzde 100 arttı

ORTALAMA FİYAT 791 BİN TL

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye çapında arsalardaki son 1 yıllık değer değişimi yüzde 83 olurken, ortalama arsa metrekare fiyatı temmuz ayında bin 405 TL, ortalama arsa fiyatı ise 791 bin TL'ye çıktı. Arsa fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Rize ve Muğla oldu. İstanbul'da konut imarlı arsalar için ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 549 TL, İzmir'de 2 bin 602 TL, Antalya'da 2 bin 597 TL, Rize'de 2 bin 303 TL ve Muğla'da 2 bin 129 TL olarak hesaplandı. Arsa fiyatlarındaki son 1 yıllık değer değişimine bakıldığında Antalya yüzde 180'lik artışla ilk sırada yer aldı. İç Anadolu Bölgesi'nde; Çankırı yüzde 139, Yozgat yüzde 127, Ankara yüzde 114, Ege Bölgesi'nde; Aydın yüzde 118, İzmir yüzde 105, Muğla yüzde 104, Akdeniz'de; Antalya yüzde 180 ve Hatay yüzde 112, Marmara'da; İstanbul yüzde 112, Çanakkale yüzde 99, Kocaeli yüzde 98, Karadeniz'de; Gümüşhane yüzde 136, Rize yüzde 132, Doğu Anadolu Bölgesi'nde; Bitlis yüzde 136, Iğdır yüzde 125, Ardahan yüzde 122, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde; Diyarbakır yüzde 137 ve Mardin yüzde 118 değer değişimi ile öne çıkan iller oldu.