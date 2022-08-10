Sosyal konut projesinde emekliye yüzde 20 kontenjan!





HER 5 GENÇTEN BİRİNE EV

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Ancak dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Proje kapsamında ayrılması planlanan yüzde 20'lik kota ile her beş gençten biri ev sahibi olacak. Aynı durum emekli vatandaşlar için de geçerli olacak. Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvurular ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.