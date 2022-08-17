Kalıcı yaz saati uygulamasından geri adım yok: Ekonomik katkısı ortada

Kalıcı yaz saati uygulaması 8 yıl önce Türkiye'de hayata geçirildi. Uygulama enerjide verimliliği artırırken, Türkiye'de nüfusun büyük bölümününü gün ışığından daha uzun süreler faydalanmasını sağladı.

BİLİMSEL ETKİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, milletvekillerinin sabit saat uygulamasına yönelik soru önergesini cevapladı.

Dönmez, İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini hatırlattı.