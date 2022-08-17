Kalıcı yaz saati uygulamasından geri adım yok: Ekonomik katkısı ortada

Kalıcı yaz saati uygulaması 8 yıl önce Türkiye'de hayata geçirildi. Uygulama enerjide verimliliği artırırken, Türkiye'de nüfusun büyük bölümününü gün ışığından daha uzun süreler faydalanmasını sağladı.
BİLİMSEL ETKİLERİ ANALİZ EDİLDİ
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, milletvekillerinin sabit saat uygulamasına yönelik soru önergesini cevapladı.
Dönmez, İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini hatırlattı.
ENERJİ VERİMLİLİĞİNE KATKI
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Dönmez, "Bu kapsamda; Ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur" dedi.
AB KOMİSYONU'NDAN TAVSİYE KARARI
Dönmez, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağının da bilimsel olarak tespit edildiğini belirterek, bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulaması hayata geçirildiğini hatırlattı.