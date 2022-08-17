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    • Ekonomi
    • 17.08.2022 09:36
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    • 17.08.2022 09:36
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    Tarım Kredi marketleri 5 LT Ayçiçek yağı fiyatı ne kadara düştü? 17 Ağustos 16'lı tuvalet kağıdı, çay, yumurta, 1 KG toz şeker İNDİRİMLİ fiyatı

    Tarım Kredi marketlerinde indirim devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Normal bir günde ortalama 20 milyon liralık satışa ulaşan Tarım Kredi, indirimlerin devreye girdiği akşam 19.00 itibarıyla 100 milyon liralık ciroya ulaşırken, mesai bitimine kadar alışverişin hız kesmemesi sayesinde cirosunu 130 milyon liranın üzerine çıkararak rekor kırdı. Vatandaşlar alışverişlerine devam ederken 5 LT Ayçiçek yağı, 16'lı tuvalet kağıdı, çay, yumurta, 1 KG toz şeker İNDİRİMLİ fiyatı merak ediliyor. Peki Tarım Kredi marketleri 5 LT Ayçiçek yağı fiyatı ne kadara düştü? İşte 17 Ağustos Tarım Kredi Kooperatif marketleri fiyat listesi...

    TARIM KREDİ MARKETLERİ 5 LT AYÇİÇEK YAĞI FİYATI NE KADARA DÜŞTÜ?

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bugün hangi ürünler var, indirime giren ürünler neler sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi marketlerinde gıda ürünlerinin indirimden satılacağını duyurmuştu. Gelen yeni habere göre kapsam genişliyor. Son dakika Tarım Kredi başka ürünlerde de indirim müjdesi verdi. Peki Tarım Kredi marketleri 5 LT Ayçiçek yağı fiyatı ne kadara düştü? İşte 17 Ağustos 16'lı tuvalet kağıdı, çay, yumurta, 1 KG toz şeker İNDİRİMLİ fiyatı ve diğer detaylar...

    TARIM KREDİ MARKETLERİ 5 LT AYÇİÇEK YAĞI FİYATI NE KADARA DÜŞTÜ?

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı 167 TL'den 147 TL'ye düştü. 1 kg toz şeker 23 TL'den 17 TL'ye, 16'lı tuvalet kağıdı 69.90'dan 59.90'a düştü.

    17 AĞUSTOS 2022 TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİME GİREN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

    İşte güncel fiyat listesi;

    YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

    Önceki gün Tarım Kredi Kooperatileri'nin yurt genelindeki yaklaşık 1.400 satış noktasında başlattığı tarihi indirim kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

    Sabahın erken saatlerinden itibaren Tarım Kredi marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların yarattığı yoğun alışveriş trafiği sayesinde kampanyanın ilk gününde, yaklaşık 7 kat ciroya ulaşıldı.

    Normal bir günde ortalama 20 milyon liralık satışa ulaşan Tarım Kredi, indirimlerin devreye girdiği akşam 19.00 itibarıyla 100 milyon liralık ciroya ulaşırken, mesai bitimine kadar alışverişin hız kesmemesi sayesinde cirosunu 130 milyon liranın üzerine çıkararak rekor kırdı.

        İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDE KAPSAM GENİŞLİYOR

        Tarım Kredi Kooperatifleri yaptığı "Gelecek dönemlerde de imkân ve fırsatlar kullanılarak yeni indirim kampanyaları kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek" açıklamasıyla indirimlerin devam edeceğini müjdeledi.

        İNDİRİM DEVAM EDECEK MÜJDESİ

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin hem üretici hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı ile başlattığı indirim kampanyasının, daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

        VATANDAŞLAR MARKETLERİ DOLDURDU

        Tarım Kredi, halen 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara devam ediyor. Vatandaşlar dün de ülke genelinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Marketleri'ne akın etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Yüzde 30'lara varan indirimlerin kendilerine rahat bir nefes aldırdığını belirten vatandaşlar, şunları söyledi:

        "Her zaman alışveriş yaptığımız bu marketlerde birçok ürün grubunda yapılan indirimler bizleri rahatlattı. Çünkü indirimli fiyatlar vatandaşın alım gücünü artırdı. Daha fazla ürün grubunda indirim yapılmasını istiyoruz. Söz konusu indirimlerin diğer zincir marketlerde de uygulanmasını bekliyoruz. Bu indirim diğer marketlere de örnek olsun istiyoruz."

        TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANDI

        İlk etapta indirim uygulanan ürünler makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi olarak sıralanıyor.
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        Haberler Ekonomi Tarım Kredi marketleri 5 LT Ayçiçek yağı fiyatı ne kadara düştü? 17 Ağustos 16'lı tuvalet kağıdı, çay, yumurta, 1 KG toz şeker İNDİRİMLİ fiyatı
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