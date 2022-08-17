Tarım Kredi marketleri 5 LT Ayçiçek yağı fiyatı ne kadara düştü? 17 Ağustos 16'lı tuvalet kağıdı, çay, yumurta, 1 KG toz şeker İNDİRİMLİ fiyatı

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bugün hangi ürünler var, indirime giren ürünler neler sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi marketlerinde gıda ürünlerinin indirimden satılacağını duyurmuştu. Gelen yeni habere göre kapsam genişliyor. Son dakika Tarım Kredi başka ürünlerde de indirim müjdesi verdi. Peki Tarım Kredi marketleri 5 LT Ayçiçek yağı fiyatı ne kadara düştü? İşte 17 Ağustos 16'lı tuvalet kağıdı, çay, yumurta, 1 KG toz şeker İNDİRİMLİ fiyatı ve diğer detaylar...
TARIM KREDİ MARKETLERİ 5 LT AYÇİÇEK YAĞI FİYATI NE KADARA DÜŞTÜ?
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı 167 TL'den 147 TL'ye düştü. 1 kg toz şeker 23 TL'den 17 TL'ye, 16'lı tuvalet kağıdı 69.90'dan 59.90'a düştü.
17 AĞUSTOS 2022 TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİME GİREN ÜRÜNLER HANGİLERİ?
İşte güncel fiyat listesi;
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Önceki gün Tarım Kredi Kooperatileri'nin yurt genelindeki yaklaşık 1.400 satış noktasında başlattığı tarihi indirim kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Tarım Kredi marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların yarattığı yoğun alışveriş trafiği sayesinde kampanyanın ilk gününde, yaklaşık 7 kat ciroya ulaşıldı.
Normal bir günde ortalama 20 milyon liralık satışa ulaşan Tarım Kredi, indirimlerin devreye girdiği akşam 19.00 itibarıyla 100 milyon liralık ciroya ulaşırken, mesai bitimine kadar alışverişin hız kesmemesi sayesinde cirosunu 130 milyon liranın üzerine çıkararak rekor kırdı.