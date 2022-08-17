Tarım Kredi marketleri 5 LT Ayçiçek yağı fiyatı ne kadara düştü? 17 Ağustos 16'lı tuvalet kağıdı, çay, yumurta, 1 KG toz şeker İNDİRİMLİ fiyatı

VATANDAŞLAR MARKETLERİ DOLDURDU

Tarım Kredi, halen 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara devam ediyor. Vatandaşlar dün de ülke genelinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Marketleri'ne akın etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Yüzde 30'lara varan indirimlerin kendilerine rahat bir nefes aldırdığını belirten vatandaşlar, şunları söyledi:

"Her zaman alışveriş yaptığımız bu marketlerde birçok ürün grubunda yapılan indirimler bizleri rahatlattı. Çünkü indirimli fiyatlar vatandaşın alım gücünü artırdı. Daha fazla ürün grubunda indirim yapılmasını istiyoruz. Söz konusu indirimlerin diğer zincir marketlerde de uygulanmasını bekliyoruz. Bu indirim diğer marketlere de örnek olsun istiyoruz."