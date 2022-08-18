Anne adayları dikkat! Havalara uçuracak haber! 16.000 TL ödeme yapılıyor! Almak için başvuruyu kaçırmayın!

Çocuk Parası Başvuruları

Devletin doğum yapmış olan kadınlara sağlamış olduğu çocuk parası için başvuru yapmak gerekir ya da çalışmayan fark etmeksizin doğum yapmış ya da yapacak olan kadınlara çocuk parası verilmesi amacıyla SGK'ya dilekçe verilmesi gerekir. Bir başka müracaat yolu ise yemi doğmuş bebeğin TC kimlik numarası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesine müracaat yaparak da olabilir.