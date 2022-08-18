Anne adayları dikkat! Havalara uçuracak haber! 16.000 TL ödeme yapılıyor! Almak için başvuruyu kaçırmayın!

Devlet kadınların çalışmasını ve iş dünyasına daha çok katılımlarını arttırmak amacıyla çoğu açıdan destek sağlamaktadır. Devlet doğum yapan kadınlara destek ve izin vermektedir. Doğum yapan ve çalışan annelere devlet belli bir tutarda ödenek sağlamaktadır ve bu tutar belli olmuştur. Çalışılmayan dönemde işverenler, kadınların iş sözleşmesini feshedemezken meşru izin süresinde gereksinim duyulan parasal desteği ise devlet sağlıyor. Bu kapsamda 112 gün üzerinden en az 16 bin lira ödeme yapılıyor. İşte detayları...
Asgari ücretli anneye en az 16 bin 106 lira ödenecek
Annelere her doğumda en yüksek katkıyı, izinli bulunduğu devresi içine alan 'doğum parası' (rapor) sağlıyor. En düşük tutar ise asgari ücrete endeksli. 1 Temmuz'a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Fakat 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete oluşturulan yüzde 29.3'lük ara zamla bu tutar da arttı. 31 Aralık'a kadar doğum iznini tamamlayan asgari ücretli anneye en az 16 bin 106 lira ödenecek.
Anneler devletten hangi destekleri alıyor?
Doğum esnasında ve sonrasında kadınların parasal manevi desteğe gereksinimi olmaktadır. Bu hususta devlet kadınlara detaylı ödemeler yapmaktadır. Yeni doğum yapmış çalışan kadınlar amacıyla belli bir tutarda ödenek yardımı yapılmaktadır. Bundan ayrı bir şekilde çalışan kadınlar amacıyla süt parası, yarı vakitli iş çalışma izni, doğum yardımı gibi yardımlar yapılıyor.