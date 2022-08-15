Veriler açıklandı: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verileri paylaşıldı.
İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı.
THY 3'NCÜ SIRADA
Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1488 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.