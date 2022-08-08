Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın önemine dikkat çekti! Avrupa kaos yaşarken...

Türkiye'de son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı döneminde ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, dış politikada, enerjide ve akla gelebilecek her alanda büyük bir dönüşüm ve gelişim hareketi başlattıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Cumhuriyet tarihinin en önemli başarılarını elde ettik. Daha nice başarılar elde etmek için de büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakanlığın, 2003-2022 yılları arasında Türkiye'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, 2003-2022 yılları arasında ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar lira yatırım yaptık. Sivil havacılık sektöründeki 151 milyar liranın üzerindeki yatırımımızla, Türkiye'nin, havacılık sektöründeki kayıp yıllarını telafi ettik. Havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze dönüştürdük. Sivil havacılığımızın yolunu açacak yasal altyapıyı oluşturduk.

Sektörü serbestleştirdik.

2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Yaptığımız anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı, 130 ülkede 341 noktaya çıktı."