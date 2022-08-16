Bu ay hemen alınabilecek! T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! 1531 TL yardımlardan anında yararlanın

İhtiyaç sahibi olan kimselerin hayatlarını çok daha basit idame etmeleri amacıyla devlet doğrultusundan farklı destek paketi verilmektedir. Yaşlılar için ayrı bakıma muhtaçlar amacıyla ayrı özelliklere sahip olarak hazırlanan bu yardımlar genelde 3 ayda bir vatandaşlara ödenmektedir. Yapılan ödemeler ise ortalama asgari ücretin yarısı kadar olmaktadır.
Sosyal Yardım Destekleri
İhtiyaç sahibi vatandaşlara oluşturulan ödemeler geçici ve daimî olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici ödemeler meydana gelen büyük durumlardan ötürü dara düşen kişilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve onların daha basit bu kötü durumdan kurtulması amacıyla oluşturulan ödemelerdir. Belirli vakit sonra kesilirler.
Daimî ödemeler ise devlet doğrultusundan bireyin gelirine göre aylık ya da üç aylık ödemeler şeklinde oluşturulan desteklerdir. Yaşça büyük olan ya da muhtaçlar amacıyla oluşturulan ödemeler bu sınıfa girmektedir.