Bu ay hemen alınabilecek! T.C kimlik no ile başvurmanız yeterli! 1531 TL yardımlardan anında yararlanın

Bakıcıya Yardım Nedir?

Durumu el vermediği amacıyla çalışamayan yaşlı ve muhtaçlara bakan kişilerin zor hale düşmemesi amacıyla onlara bir oran yardım parası verilmektedir. Bu destekten faydalanmak isteyen kişilerin baktıkları hasta ve ihtiyarların en az yüzde elli engeli olması gereklidir. Bu hali gösterir bir rapor olması da şarttır.