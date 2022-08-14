Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? 14 Ağustos 2022 evde bakım parası yatan iller listesi! Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NEDEN YATMADI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Bu nedenle sık sık e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.