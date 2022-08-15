Evde bakım maaşları ne zaman ve saat kaçta yatacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgileri araştırmaya koyuldu. Sabahın ilk ışıklarında bugün evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenmek için bir çok kişi telefonlarını eline alarak e-Devlet sorgulama ekranına giriş yapmaya başladı. Peki EVDE BAKIM MAAŞI NEDEN YATMADI? EVDE BAKIM MAAŞI yatan iller hangileri? İşte 2022 Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika haberleri
EVDE BAKIM MAAŞI NEDEN YATMADI, BUGÜN YATAR MI, SAAT KAÇTA?
Temmuz ayı evde bakım maaşları Kurban Bayramı dolayısıyla erken yatırılmıştı. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının da 15 Ağustos itibatiyle yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
Hemen belirtelim ki evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Liste belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.