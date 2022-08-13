Başkan Erdoğan talimatı verdi indirimler halka nefes aldıracak! Vatandaştan tam destek: "Fahiş fiyatlara karşı savaşını sürdürüyor"



Göksel Hoyrazpınar: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gerçekten de böyle bir indirime ihtiyaç vardı. Özellikle benim gibi asgari ücretle çalışanlar için büyük mutluluk oldu. Bu indirimler alışveriş yaparken biraz daha az ücret ödememizi, cebimizde biraz daha fazla para kalmasını sağlayacak. İsabetli bir karar olduğunu düşünüyorum.

'FAHİŞ FİYAT OYUNUNU BOZDU'

Bahadır Özkaya (50): Alınan bu kararı destekliyorum. Birçok maliyetimiz artmışken bu alanda yapılan indirim bizi bir nebze de olsa rahatlatır diye düşünüyorum. Bu kararı alan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. İnşallah diğer alanlarda da indirimler gelecek ve vatandaş olarak daha da rahatlayacağız. Cumhurbaşkanımızın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine verdiği talimatla artık daha ucuza ürünler alabileceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu girişimi diğer zincir marketleri de hizaya getirecektir.