Başkan Erdoğan talimatı verdi indirimler halka nefes aldıracak! Vatandaştan tam destek: "Fahiş fiyatlara karşı savaşını sürdürüyor"

DAR GELİRLİ BÖLGELERE ÖZEL FİYAT

Marketlerin bulunduğu, orta ve dar gelirlilerin yaşadığı bölgelerde muhtarlardan bazı ailelerin adresleri alındı, en çok tüketilen ürünler ile alım gücünün üzerinde olan ihtiyaçlar belirlendi. Saha çalışması sonucu vatandaşın alım gücünü artıracak fiyat ayarlamalarına gidildi. Yapılan düzenlemelerle kalem kalem belirlenen ürünlerde etiket rakamları aşağı çekildi. Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu kurum tarafından ayrıca yapılacak.

İŞTE İNDİRİM YAPILACAK ÜRÜNLER

Sabah'ta yer alan habere göre, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi."