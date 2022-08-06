Emlak balonu patladı! Evlerini yabancılara kiraladılar şimdi mahkeme mahkeme dolaşıyorlar

Pandemi krizinin ardından konut sıkıntısı yaşanan Antalya'da, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan göçle birlikte özellikle sahil bölgelerindeki kira bedelleri astronomik fiyatlara yükseldi. 2-3 bin olan ev kiraları 20 ile 30 bin TL arasında değişen fiyatlara ulaştı. Başta yerleşik yaşayan yabancılar, gelen yabancılara fahiş fiyatlardan ya evlerini kiraya verdi ya da aracılık yapıp başka evleri tutmalarını sağladı.

KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDEN KAÇIYORLAR

Birkaç ay önce çok büyük getirisi olan bu kiralama işi son günlerde ise mağduriyet oluşturmaya başladı. Olması gerekenin 10-20 katı yüksek fiyattan ev kiraladıklarını öğrenen yabancılar, ya kirasını ödememeye başladı ya da indirim beklentisi içine girdi.