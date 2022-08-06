Emlak balonu patladı! Evlerini yabancılara kiraladılar şimdi mahkeme mahkeme dolaşıyorlar

Pandemi krizinin ardından konut sıkıntısı yaşanan Antalya'da, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan göçle birlikte özellikle sahil bölgelerindeki kira bedelleri astronomik fiyatlara yükseldi. 2-3 bin olan ev kiraları 20 ile 30 bin TL arasında değişen fiyatlara ulaştı. Başta yerleşik yaşayan yabancılar, gelen yabancılara fahiş fiyatlardan ya evlerini kiraya verdi ya da aracılık yapıp başka evleri tutmalarını sağladı.
KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDEN KAÇIYORLAR
Birkaç ay önce çok büyük getirisi olan bu kiralama işi son günlerde ise mağduriyet oluşturmaya başladı. Olması gerekenin 10-20 katı yüksek fiyattan ev kiraladıklarını öğrenen yabancılar, ya kirasını ödememeye başladı ya da indirim beklentisi içine girdi.
Bazı yabancı kiracıların ise kira bedellerini ödemeden ya şehir değiştirdikleri ya da ülkelerine döndükleri belirtildi. Bu durum karşısında ise çok sayıda ev sahibinin konuyu mahkemeye taşıdıkları öğrenildi.
FAHİŞ FİYATLARA KİRAYA VERDİLER
Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar İsmail Çağlar, Antalya'da son dönemlerde bir bilgi kirliliğinin yaşlandığının altını çizdi. Çağlar, pandemi döneminde Antalya'da inşaatların durma noktasına gelmesine rağmen kente tüm dünyada göçlerin devam ettiğini belirtti.
Çağlar şunları söyledi:
Dünyada ve Türkiye'de birçok ilden kentimize göç var. Fiyatların başlıca artmasının sebebi arz ve taleptir. Ama maalesef konut yapacak yerlerin azalması, bunun yanında Rusya-Ukrayna savaşından sonra oradaki insanlar Antalya'ya geldi. Buraya yerleştiler ve zenginleri birden fazla ev satın aldı. Aldıkları evleri kendi dilinden, dininden, ırkından insanlara fahiş fiyatlara kiraya verdiler. Bunun sonucunda fiyatlar arttı. Bunu gören Türk vatandaşları da 'Benim ev neden 2 bin TL, onunki niye 30 bin TL' diye diyerek fiyatları arttırdılar.
BALON PATLADI
Çağlar, fiyatların arttırılmaması noktasında tüm emlakçıları ve mülk sahiplerini uyardıklarını hatırlattı.
Çağlar şu ifadeleri kullandı:
Ev sahiplerine 'Yanlış yapıyorsunuz, bu fiyatlar bu kadar olmaz' dediğimiz halde fahiş fiyatlara evlerini kiraya verdiler. 5-6 ayın sonunda bu fiyatlar gerilere çekildi. Olması gereken fiyatlara geldi şu anda ve balon patladı. Kısacası şu anda adliyelerde hep kiralıklarla ilgili mahkemelerle boğuşuluyor.