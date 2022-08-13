EYT'li primi tamamlama rehberi! Erken emekliliğin 15 formülü





TAMAMI MI ÖDENMELİ?

Sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılan sürelerin tamamı ödeyebileceği gibi bir kısmı da ödenebiliyor.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

* Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirleyin.

* SGK'ya dilekçe ile başvurun.

* Borçlanılacak süreyi belirleyin.

* Borçlanma tercihine göre parayı ödeyin.