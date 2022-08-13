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    • Ekonomi
    • 13.08.2022 13:00
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    • 13.08.2022 13:04
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    EYT'li primi tamamlama rehberi! Erken emekliliğin 15 formülü

    EYT çalışmaları, çalışma süresi az olanları eksik primini tamamlama telaşına sürüklerken; burada çeşitli borçlanma imkanları devreye giriyor. Sadece doğum ve askerlik için değil, bazı alanlarda eğitim ve staj süreleri için de bu imkan tanınıyor... Borçlanma bazı durumlarda yaşı da geriye çekiyor. İşte eksik primi tamamlama yolları...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Erken emekliliğin 15 formülü

    Ülkemizde emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı koşullarda emeklilik tarihi erkene çekilebiliyor. Erken emekliliğin yollarından biri de borçlanma yapmak. İşte borçlanma imkanı sağlanan durumlar:


    1- Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler. En çok 3 çocuk için, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir.
    2- Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.


    3- 4/c statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı.
    4- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.


        5- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların 1 yıla kadar olan normal staj süreleri.
        6- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri.


        7- Sendikalı işçilerin grev ve lokavtta geçen süreleri.
        8- Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.
        9- Seçimlerde aday olmak için görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler.


        10- 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki dönemde kısmi süreli çalıştıkları aylara ait 30 günden eksik süreler.
        11- 1416 Sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri.
        12- Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.


            13- Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri.
            14- Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler.
            15- 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri.



            TAMAMI MI ÖDENMELİ?
            Sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılan sürelerin tamamı ödeyebileceği gibi bir kısmı da ödenebiliyor.

            NE YAPMAK GEREKİYOR?
            * Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirleyin.

            * SGK'ya dilekçe ile başvurun.

            * Borçlanılacak süreyi belirleyin.

            * Borçlanma tercihine göre parayı ödeyin.

            NE KADAR ÖDENİYOR?
            Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da şu an için 2 bin 70 lira 72 kuruş. Yani 1 aylık borçlanma için en az 2 bin 70 lira ödeniyor. En çok da bunun 7.5 katına kadar ödeme yapılabiliyor. Günlük borçlanma tutarı da en düşük 69,02 lira. En çok da günlük 517,68 lira ödenebiliyor.

                BORÇLANMADAN VAZGEÇİLİRSE TUTAR İADE ALINABİLİR Mİ?
                Aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir. Yeniden borçlanmak istemesi halinde yeni talep alınarak borç tutarı hesaplanır.

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                Haberler Ekonomi EYT'li primi tamamlama rehberi! Erken emekliliğin 15 formülü
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