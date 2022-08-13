EYT'li primi tamamlama rehberi! Erken emekliliğin 15 formülü

Ülkemizde emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı koşullarda emeklilik tarihi erkene çekilebiliyor. Erken emekliliğin yollarından biri de borçlanma yapmak. İşte borçlanma imkanı sağlanan durumlar:
1- Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler. En çok 3 çocuk için, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir.
2- Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.
3- 4/c statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı.
4- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.