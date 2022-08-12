Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mart'ta kendi gazımızı yakacağız" dedi.
Doğalgaz hakkında "Kışa depolarımız dolu gireceğiz" diyen Dönmez, "Konutlara yüzde 75'in üzerinde destek uyguluyoruz. Eğer doğalgaz faturanız 250 lira geliyorsa faturanın tamamı yansıtılmış olsaydı o bin lira gelirdi. Devlet onun 750'sini BOTAŞ üzerinden yansıtmadan yönetti" ifadesini kullandı.
Karadeniz'de süren çalışmalarla ilgili Dönmez, 10 kuyu açılacağını ve çalışmaların 2023'te tamamlanacak şekilde ilerlediğini söyledi. Dünyada bu çapta başka bir çalışmanın olmadığına değinen Dönmez, "2023'ün ilk çeyreğinde, Mart ayı içinde inşallah, bu gazı karada yakmış olacağız" dedi.
Abdülhamid Han'la birlikte 5 sondaj gemisinin olduğunu anımsatan Dönmez, "45-60 günlük süre var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak müjdeyi milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.
Dönmez, konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'yle vatandaşlara 50 bin liraya kadar, 60 ay vade ve 0.99 oranıyla kredi sunulduğunu bildirdi.
RANA BÜYÜKTAŞ
Doğalgaz hakkında "Kışa depolarımız dolu gireceğiz" diyen Dönmez, "Konutlara yüzde 75'in üzerinde destek uyguluyoruz. Eğer doğalgaz faturanız 250 lira geliyorsa faturanın tamamı yansıtılmış olsaydı o bin lira gelirdi. Devlet onun 750'sini BOTAŞ üzerinden yansıtmadan yönetti" ifadesini kullandı.
Karadeniz'de süren çalışmalarla ilgili Dönmez, 10 kuyu açılacağını ve çalışmaların 2023'te tamamlanacak şekilde ilerlediğini söyledi. Dünyada bu çapta başka bir çalışmanın olmadığına değinen Dönmez, "2023'ün ilk çeyreğinde, Mart ayı içinde inşallah, bu gazı karada yakmış olacağız" dedi.
Abdülhamid Han'la birlikte 5 sondaj gemisinin olduğunu anımsatan Dönmez, "45-60 günlük süre var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak müjdeyi milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.
Dönmez, konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'yle vatandaşlara 50 bin liraya kadar, 60 ay vade ve 0.99 oranıyla kredi sunulduğunu bildirdi.
RANA BÜYÜKTAŞ