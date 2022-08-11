SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş Abdülhamid Han açıklaması: 45-60 günlük süremiz var

Abdülhamid Han sondaj gemisi, salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, görev yeri olan Antalya Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalara ilişkin bugün önemli bir açıklama yaptı.
Bakan Fatih Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
AKKUYU NGS PROJESİ
Bakan Dönmez, "(Akkuyu NGS) Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz." ifadesinde bulundu.