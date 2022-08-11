SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş Abdülhamid Han açıklaması: 45-60 günlük süremiz var





KARADENİZ GAZI NE ZAMAN GELİYOR?

Bakan Dönmez, "Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı." diye konuştu. Bakan Dönmez ayrıca, "Önümüzdeki yıl mart ayında gazı karada yakmış olacağız." dedi.

DOĞALGAZ DEPOLAMA

Bakan Dönmez kış öncesi doğalgaz depolama işlemlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Dönmez, "Bugün itibarıyla Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranımız yüzde 87. Hedefimiz eylülde tamamını doldurmak. Tuz gölü depolama tesisimiz tamamen dolu." ifadelerini kullandı.

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