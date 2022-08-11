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    • Güncel
    • 11.08.2022 10:15
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    • 11.08.2022 10:54
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    SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş Abdülhamid Han açıklaması: 45-60 günlük süremiz var

    Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salı günü Doğu Akdeniz'deki görevine başlayan Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." dedi. Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılma süreciyle ilgili de konuşan Dönmez, "Önümüzdeki yıl mart ayında gazı karada yakmış olacağız." dedi.

    Bakan duyurdu: 45-60 günlük süremiz var

    Abdülhamid Han sondaj gemisi, salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, görev yeri olan Antalya Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalara ilişkin bugün önemli bir açıklama yaptı.

    Bakan Fatih Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

    AKKUYU NGS PROJESİ
    Bakan Dönmez, "(Akkuyu NGS) Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz." ifadesinde bulundu.



        KARADENİZ GAZI NE ZAMAN GELİYOR?
        Bakan Dönmez, "Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı." diye konuştu. Bakan Dönmez ayrıca, "Önümüzdeki yıl mart ayında gazı karada yakmış olacağız." dedi.

        DOĞALGAZ DEPOLAMA
        Bakan Dönmez kış öncesi doğalgaz depolama işlemlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Dönmez, "Bugün itibarıyla Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranımız yüzde 87. Hedefimiz eylülde tamamını doldurmak. Tuz gölü depolama tesisimiz tamamen dolu." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş Abdülhamid Han açıklaması: 45-60 günlük süremiz var
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