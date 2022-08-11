Kalyon Holding ve International Holding Company'den stratejik iş birliği

Kalyon Holding, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding ile enerjide stratejik iş birliğine imza attığını bildirdi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Kalyon Holding'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en hızlı büyüyen yatırım şirketlerinden ve Abu Dhabi Borsası'nda halka açık olan International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding ile enerji alanında stratejik iş birliğine gittiği belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, International Energy Holding ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50'sini devretme hususunda anlaştıklarını bildirdi.