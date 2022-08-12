Hemen harekete geçin! İşsizlere devletten nakit para! 18 ve 55 yaşındakiler alıyor! Kimse bilmeyince, paralar kalıyor

55 yaşından ufak olan ve on sekiz ve üstü yaş arasında vatandaşlar bu ödemelerden basitçe yararlanabilir. 2022 senesi destek uygulamaları kapsamında vatandaşlara yardım kapsamında mühim faydaları bulunmaktadır. İşe başlama prosedürlerinin daha basit ve süratli olmasını sağlamaktadır. Başvuruları kabul edilmiş olan vatandaşlar amacıyla şahsi bakım gereksinimleri ve yol parası gibi hususlar amacıyla devletten tek seferlik belli bir tutar alabilmek mümkündür.