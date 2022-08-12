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    • Ekonomi
    • 12.08.2022 08:52
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    • 12.08.2022 08:52
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    Hemen harekete geçin! İşsizlere devletten nakit para! 18 ve 55 yaşındakiler alıyor! Kimse bilmeyince, paralar kalıyor

    İşsiz kimselerin bir mağduriyetle karşılaşmaması amacıyla iş başvurularında ve işe başlama sürecinde kullanılması amacıyla ödemeler yapılmaktadır. Sürecin problemsiz atlatılması amacı ön plandadır. Bu iki destek ödemesinin birtakım özel şartları bulunuyor. Bir ödeme yılda sadece bir kez ödenirken başka ödeme bir yıl içerisinde üç kez olarak alınabilmektedir. Sosyal yardım alıyor halde olan inşaların İŞKUR kapsamında işe yönlendirilmesi ve başlamaları halinde işe başlama destek ödemesi alınır.

    takvim.com.tr
    İşsizlere devletten nakit para! 18 ve 55 yaşındakiler alıyor!

    Aile Bakanlığı doğrultusundan sağlanan destek programlarında yer alan ödemeler pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor. İşe yönlendirme ve işe başlama parası olarak geride bıraktığımız bu destek ödemelerin esas amaçları işsiz olup sosyal yardım alan vatandaşlar içindir. İş müracaat sürecinde gereksinim duyulacak olan paranın karşılanması hedefi vardır. Burada meşru prosedürlere makul bir şekilde hareket etmek olabildiğince önemlidir.

    18 ve 55 yaşındakiler alıyor!

    18 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar bu parayı alıyorlar. Bu vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir değerlendirmesi ile İŞKUR'a yönlendirilirler. İŞKUR doğrultusundan bu kişilerin yapacakları iş görüşmeleri organize edilir. Bu kapsamda işe yerleşen vatandaşlara ise sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır.

    55 yaşından ufak olan ve on sekiz ve üstü yaş arasında vatandaşlar bu ödemelerden basitçe yararlanabilir. 2022 senesi destek uygulamaları kapsamında vatandaşlara yardım kapsamında mühim faydaları bulunmaktadır. İşe başlama prosedürlerinin daha basit ve süratli olmasını sağlamaktadır. Başvuruları kabul edilmiş olan vatandaşlar amacıyla şahsi bakım gereksinimleri ve yol parası gibi hususlar amacıyla devletten tek seferlik belli bir tutar alabilmek mümkündür.

        Ödemelerin kimlere ve hangi şartlarda yapılacağını dair verileri Aile Bakanlığı vermiştir. Bu ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını ikametgahının olduğu bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapak gerekiyor. İşe başlama yardımı alacaklar lüzumlu adımları atarak nakit parayı teslim alır. Peki, iş arayanlar devletten nakit para nasıl alıyorlar?


        İş Arayanlar İçin Devletten Nakit Para Nasıl Alınır?

        İşe başlama sürecini daha etkili geçirmek isteyen vatandaşlar, başvuruları ne vakit ve nasıl gerçekletireceğini araştırıyor. Başvuru yapacak bireylerin göz önünde tutması gereken nokta, onayı yalnızca sosyal yardım almakta olan bireylerin bu yardımdan yararlanacağıdır. Sosyal yardımı durumu hazırda almayanlar bu destek ödemelerinden faydalanamamaktadır. Her vatandaşa bu ödemeler verilmiyor.
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        Haberler Ekonomi Hemen harekete geçin! İşsizlere devletten nakit para! 18 ve 55 yaşındakiler alıyor! Kimse bilmeyince, paralar kalıyor
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