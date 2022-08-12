Hemen harekete geçin! İşsizlere devletten nakit para! 18 ve 55 yaşındakiler alıyor! Kimse bilmeyince, paralar kalıyor

Aile Bakanlığı doğrultusundan sağlanan destek programlarında yer alan ödemeler pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor. İşe yönlendirme ve işe başlama parası olarak geride bıraktığımız bu destek ödemelerin esas amaçları işsiz olup sosyal yardım alan vatandaşlar içindir. İş müracaat sürecinde gereksinim duyulacak olan paranın karşılanması hedefi vardır. Burada meşru prosedürlere makul bir şekilde hareket etmek olabildiğince önemlidir.
18 ve 55 yaşındakiler alıyor!
18 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar bu parayı alıyorlar. Bu vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir değerlendirmesi ile İŞKUR'a yönlendirilirler. İŞKUR doğrultusundan bu kişilerin yapacakları iş görüşmeleri organize edilir. Bu kapsamda işe yerleşen vatandaşlara ise sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır.
55 yaşından ufak olan ve on sekiz ve üstü yaş arasında vatandaşlar bu ödemelerden basitçe yararlanabilir. 2022 senesi destek uygulamaları kapsamında vatandaşlara yardım kapsamında mühim faydaları bulunmaktadır. İşe başlama prosedürlerinin daha basit ve süratli olmasını sağlamaktadır. Başvuruları kabul edilmiş olan vatandaşlar amacıyla şahsi bakım gereksinimleri ve yol parası gibi hususlar amacıyla devletten tek seferlik belli bir tutar alabilmek mümkündür.