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    • Ekonomi
    • 10.08.2022 07:48
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    • 10.08.2022 07:48
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    4. sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başladı: "Şimdi sıra Türkiye'yi enerjide kendine yeter, hatta satar hale getirmek"

    Mersin'in Taşucu Limanı'nda demirli, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenin ardından ilk görev yerine uğurlandı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı sırasında devreye girmeye başlayan sondaj gemilerimiz 4'ü buldu. Şimdi sıra Türkiye'yi enerjide kendine yeter, hatta satar hale getirmek." ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin milli enerji hamlesinde tarihi gün!

    Mersin'in Taşucu Limanı'nda demirli, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, düzenlenen törenin ardından ilk görev yerine uğurlandı.


    KİMSEDEN İZİN VEYA İCAZET ALMAYA İHTİYACIMIZ YOKTUR
    Uğurlama töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur." dedi.


    SIRA TÜRKİYE'Yİ KENDİNE YETER HALE GETİRMEK
    Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki yolculuğunu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Bence dün "milli enerji hamlesi" yolunda tarihi bir gün yaşandı. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı sırasında devreye girmeye başlayan sondaj gemilerimiz 4'ü buldu. Şimdi sıra Türkiye'yi enerjide kendine yeter, hatta satar hale getirmek." ifadelerini kullandı.



        İşte Mehmet Barlas'ın bugünkü yazısı;

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kore'den satın alınan Abdülhamid Han araştırma ve sondaj gemisi, Mavi Vatan'da araştırmalara başladı. 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 200 kişilik mürettebatıyla birlikte sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi de taşıyacak.

        Yedinci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor.
        Bence dün "milli enerji hamlesi" yolunda tarihi bir gün yaşandı. Ukrayna krizinin ardından enerji ve tarımın değeri bir kat daha arttı. Bu yıllara kadar hep başkalarının yaptığı sondaj sonuçlarına güvendik ve tabii ki hiçbir şey bulamadık.

        ŞİMDİ SIRA TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE KENDİNE YETER, HATTA SATAR HALE GETİRMEK

        Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı sırasında devreye girmeye başlayan sondaj gemilerimiz 4'ü buldu. Şimdi sıra Türkiye'yi enerjide kendine yeter, hatta satar hale getirmek. Abdülhamid Han gemimizin yolu açık olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi, en yakın zamanda hayırlı haberlerini bekliyoruz.


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        Haberler Ekonomi 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başladı: "Şimdi sıra Türkiye'yi enerjide kendine yeter, hatta satar hale getirmek"
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