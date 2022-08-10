4. sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başladı: "Şimdi sıra Türkiye'yi enerjide kendine yeter, hatta satar hale getirmek"

Yedinci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor.

Bence dün "milli enerji hamlesi" yolunda tarihi bir gün yaşandı. Ukrayna krizinin ardından enerji ve tarımın değeri bir kat daha arttı. Bu yıllara kadar hep başkalarının yaptığı sondaj sonuçlarına güvendik ve tabii ki hiçbir şey bulamadık.