4. sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başladı: "Şimdi sıra Türkiye'yi enerjide kendine yeter, hatta satar hale getirmek"

Mersin'in Taşucu Limanı'nda demirli, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, düzenlenen törenin ardından ilk görev yerine uğurlandı.
KİMSEDEN İZİN VEYA İCAZET ALMAYA İHTİYACIMIZ YOKTUR
Uğurlama töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur." dedi.
SIRA TÜRKİYE'Yİ KENDİNE YETER HALE GETİRMEK
Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki yolculuğunu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Bence dün "milli enerji hamlesi" yolunda tarihi bir gün yaşandı. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı sırasında devreye girmeye başlayan sondaj gemilerimiz 4'ü buldu. Şimdi sıra Türkiye'yi enerjide kendine yeter, hatta satar hale getirmek." ifadelerini kullandı.