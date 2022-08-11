Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda psikolojik sınır olan 100 doların altına düşmesi ile birlikte akaryakıtta indirim haberleri gelmeye başladı. Motorine 1 TL indirim uygulandı. Gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Peki, 11 Ağustos benzine indirim var mı? 1 LT benzin, motorin TL oldu? Opet, Shell, BP, Total, Aytemiz güncel indirimli akaryakıt fiyatları!