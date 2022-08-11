Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda psikolojik sınır olan 100 doların altına düşmesi ile birlikte akaryakıtta indirim haberleri gelmeye başladı. Motorine 1 TL indirim uygulandı. Gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Peki, 11 Ağustos benzine indirim var mı? 1 LT benzin, motorin TL oldu? Opet, Shell, BP, Total, Aytemiz güncel indirimli akaryakıt fiyatları!
BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
11 Ağustos gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,00 TL indirim uygulanacak. Benzin ve LPG fiyatlarında indirim ya da zam beklenmiyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
11 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.06 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.41 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.35 TL