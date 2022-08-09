Vatandaş bayram etti! TC nüfus cüzdanı olan herkese maddi yardım! Emekli, çalışan, işsiz, esnaf, ev kadınlarına veriliyor

· Yeni doğum yapmış annelere oluşturulan doğum izni ve süt parası yardımı

· Anne ya da babasından biri ölen genç kızlara oluşturulan çeyiz yardımı

Görüldüğü üzere devlet yardımları gündeme geldiği vakit karşımıza pek çok değişik alternatif çıkmaktadır. Burada devlet yardımını almak noktasında bazı kriterleri karşılıyor olmak da şarttır. Fakat bu sayede devlet yardımlarından yararlanarak, aile bütçenize destek olmanız da olası duruma gelecektir.