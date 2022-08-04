Turizm sektöründe 'ara eleman' sıkıntısı: 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunamıyor

Turizm kenti Antalya, yerli ve yabancı tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyonların başında geliyor.
HEDEF 2019 VERİLERİNİ YAKALAMAK
Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan kent, tüm zamanların rekorunu 2019'da 15 milyon 644 bin 108 turistle kırdı. Pandemi nedeniyle kapanmayla geçen 2 yılın ardından 2021'de 9 milyon kişiyi ağırlayan kentte turizm sektörü temsilcilerinin hedefi, 2022'de 2019 verilerini yakalamak.
Nisan, mayıs ve haziran aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrettiği için tatilcilerin temmuz ve ağustosa yoğunlaşması nedeniyle sektörün 2019 rakamlarını az bir kayıpla yakalayacağı tahmin ediliyor. Yıl sonunda toplam 12 milyon turistin kente gelmesi bekleniyor.
SEKTÖR İŞ GÜCÜ SIKINTISI YAŞIYOR
Pandemi döneminde kapanan turistik tesisler, farklı sektörlere yönelen çalışanları nedeniyle bugünlerde nitelikli iş gücü sıkıntısı çekiyor. Pandemide otellerde görev alan yetişmiş mutfak ve servis elemanlarının yanı sıra ön büro, housekeeper alanlarında da ciddi kayıplar yaşandı.
Yeni iş kollarında çalışmaya başlayan otel çalışanları geri dönmeyince onların yerini dolduracak yeni elaman bulmak zorunda kalan yöneticiler, işe alım sürecinde personele lojman, yemek, sigorta, yan haklar ve 8 ila 15 bin lira arasında maaş teklif ediyor.
CİDDİ YATIRIM YAPMASI LAZIM
Buna rağmen çalışanların turizm sektörüne sezonluk gözüyle baktığı için yanaşmadığını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) eski başkanı turizmci Osman Ayık, turizmin 12 aya yayılması noktasında çalışmalar yapılırsa sektör çalışanlarının da kariyer planlayacağı için turizme sıcak bakacağını söyledi.