Turizm sektöründe 'ara eleman' sıkıntısı: 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunamıyor

Ayık, "Pandemi bugüne kadar turizm sektöründe insana yapılan tüm birikimin kaybolmasına neden oldu. Sektörün tekrar bu konuda ciddi yatırım yapması lazım. Sektörümüzün en büyük özelliği, insana insanla hizmet ederiz. Yetişmiş eleman bizim en değerli varlığımızdır. Onları korumak adına çalışmalar yapmamız lazım" dedi.

ARA ELAMANDA BÜYÜK AÇIK

Yasal mevzuatlarda da çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Osman Ayık, "Ara eleman konusunda son derece büyük açık var. Sektör çok sıkıntı içinde. Aşçı yardımcısı, maid, bulaşıkçı, komi, garson hatta bahçıvan bulamazsınız" diye konuştu.

ÇOK FAZLA ÇALIŞANIMIZI KAYBETTİK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise pandemi öncesinde başlayan nitelikli eleman ihtiyacının bu süreçte arttığını kaydederek, "Sektör olarak çok fazla çalışanımızı kaybettik. Şimdilerde eski çalışanlarımızı sektöre nasıl yeniden kazandırabiliriz bunu düşünüyoruz. Belek'te 6, 8, 10 bin liralara çalışacak personel bulunamıyor" ifadesini kullandı.

Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da ara eleman sorunu yaşadıklarını söyledi.