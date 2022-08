Et ve Süt Kurumu'ndan fiyatlara yüzde 25 indirim! Yarından itibaren başlıyor

Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." açıklamasında bulundu.

Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun - kuzu toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar, yarından itibaren başlayacak. Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, koyun - kuzu toklu eti satışlarında indirim kampanyası başlatıldığı belirtilerek, "Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak. Et ve Süt Kurumu'nun indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre; gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak" denildi.