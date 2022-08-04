TOGG'da flaş gelişme! TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarihi açıkladı

"MARTTA TOGG'U MUŞ'UN YOLLARINDA GÖRECEKSİNİZ"

Türkiye'nin 120 yıllık hayalini gerçekleştirmek için önemli bir adım attıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası adına aldığımız görevi hakkıyla yapalım diye 120 yıllık insanlarımızın hayali, 1960'ta yarım kalmış bir rüyamız vardı. Geçen hafta sonu Gemlik'te fabrikanın gidişatını gördük, bilgilerini aldık. Allah nasip ederse Türkiye'nin kendi markasını taşıyan yüzde 100 elektrikli otomobilinin açılışını 29 Ekim'de gerçekleştireceğiz. İnşallah martta da TOGG'u Muş'un yollarında göreceksiniz." diye konuştu.

Bütün iş dünyası örgütlerinin yönetiminde olduğunu, yeni tip koronavirüsü en az hasarla atlatan ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bu süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara ve bürokrasiye ilettikleri 230 talebin yüzde 97'sinin çözüldüğünü vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin her coğrafyasında söylediğim bir şey var. Zengin olmanın yolu yatırım ve ticaretten geçer. Ticaretin de tek istediği şey huzurdur. Huzur olmayan yerde ticaret ve zenginlik de olmaz. Bunu akıldan çıkarmayalım. Komşudaki ateş bize zarar verir. Şehrimizde, ülkemizde, coğrafyamız ve dünyada huzur istiyoruz. Bunun hepsi olmadan insanların gülebilmesi, rahat edebilmesi ve açlıktan kurtulabilmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Muş TSO Başkanı Erdal Koç'un da konuşma yaptığı toplantıya, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Engin Yeşil ve Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, çevre il ve ilçelerden oda ve borsa başkanları katıldı.