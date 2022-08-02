Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.08.2022 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2022 12:18
    ABONE OL

    SON DAKİKA: İstanbul'a haziranda gelen turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 115 arttı: 1 milyon 470 bin 586 kişi! İlk sırada Almanlar var

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin 2022 yılında turizmdeki atılımı her geçen gün yeni rekorlar kırarak devam ediyor. Dünyanın incisi İstanbul'da Türkiye'nin turizm gelirinde ilk sırayı çekiyor. İstanbul'a geçen yılın haziran ayında gelen turist sayısı 2022 yılının haziran ayında yüzde 115 arttı ve 1 milyon 470 bin 586 kişi geldi. İstanbul'a gelen turistlerin milletlerine bakıldığında ise Almanlar 126 bin 507 kişiyle ilk sırada.

    AA
    İstanbul’da yüzde 115 arttı

    İstanbul'a haziran ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115 artarak, 1 milyon 470 bin 586'ya yükseldi.

    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti bu yılın ilk 6 ayında 6 milyon 755 bin 300 turist ziyaret etti.

    TURİST SAYISI YÜZDE 115 ARTTI
    İstanbul'a haziranda 1 milyon 470 bin 586, geçen senenin aynı ayında ise 684 bin 621 turist geldi. Buna göre haziranda turist sayısı, 2021'in aynı ayına göre yüzde 115 arttı.

    Haziranda kente 1 milyon 447 bin 273 kişi hava yoluyla 23 bin 313 kişi deniz yoluyla geldi. İstanbul'a hava yoluyla ulaşanların sayısı geçen seneye göre yüzde 112, deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise yüzde 619 artış gösterdi.

    İstanbul'da haziranda Atatürk Havalimanı'ndan 1641, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 382 bin 551, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 63 bin 81 kişi giriş yaptı. Kente deniz yoluyla ise Tuzla Limanı'ndan 2 bin 216, Karaköy Limanı'ndan 18 bin 649, Sarayburnu Limanı'ndan 250, Zeytinburnu Limanı'ndan 955, Ambarlı Limanı'ndan 177, Haydarpaşa Limanı'ndan 1003, Marmara Limanı'ndan 11, Pendik Limanı'ndan 52 yabancı ziyaretçi geldi.

    Hava yoluyla gelen turistlerin yüzde 72,29'u İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 26,01'i Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

    TURİST SAYISINDA ALMANLAR İLK SIRADA
    Haziranda İstanbul'a gelen turistler arasında 126 bin 507 kişiyle Almanlar ilk sırada yer aldı.

    Almanya'yı sırasıyla 117 bin 169 turistle Rusya, 99 bin 115 turistle İran, 96 bin 604 turistle ABD, 59 bin 901 turistle İngiltere, 48 bin 142 turistle Fransa, 45 bin turistle Irak, 40 bin 57 turistle Kuveyt, 36 bin 290 turistle Özbekistan, 33 bin 417 turistle Ürdün, 31 bin 953 turistle Kazakistan, 28 bin 935 turistle İsrail, 25 bin 443 turistle Hollanda, 25 bin 180 turistle İtalya takip etti.

    İstanbul'u haziranda ziyaret edenlerin yüzde 8,60'sını Almanlar, yüzde 7,97'sini Ruslar, yüzde 6,74'ünü İranlılar, yüzde 6,57'sini ABD'liler, yüzde 4,07'sini İngilizler, yüzde 3,37'sini Fransızlar oluşturdu.

    Haziranda İstanbul'a 198 ülkeden turist gelirken, Solomon Adaları, Kuzey Kore, Mikronezya Federe Devletleri birer kişi, Palau ve Tonga'dan ikişer kişi kenti ziyaret etti.

    Bu arada, İstanbul'a 2018'in Haziran ayında 1 milyon 100 bin 389, 2019'un Haziran ayında 1 milyon 361 bin 302, 2020'nin Haziran ayında ise 66 bin 725 turist gelmişti.

        TÜRKİYE 6 AYDA 16 MİLYON YABANCIYI AĞIRLADI
        Türkiye, 2022'nin ilk 6 aylık döneminde 16 milyon 385 bin 80 yabancıyı ağırladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaş ile ağırlanan ziyaretçi sayısı 19 milyon 530 bin 618'i buldu.

        Yılın ilk 6 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185,72 artış yaşandı.

        Türkiye'ye Ocak-Haziran 2022 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 293,21 artış ve 2 milyon 30 bin 548 ziyaretçi ile Almanya birinci, yüzde 94,97 artış ve 1 milyon 455 bin 912 ziyaretçi ile Rusya ikinci, İngiltere ise yüzde 2 bin 464,50 artış ve 1 milyon 264 bin 275 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi.

        Türkiye'ye bu yıl Haziran ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144,91 artış gösterdi. Haziran ayında Türkiye, 5 milyon 14 bin 821 ziyaretçiyi ağırladı.

        Haziran ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması da değişmedi. Haziran ayında 2021'in aynı ayına göre yüzde 204,20 artışla Almanya birinci, yüzde 243,30 artışla Rusya ikinci, İngiltere ise yüzde 4 bin 202,32 artışla üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran takip etti.

        TÜRKİYE'NİN TURİZM GELİRİ YÜZDE 190,2 ARTTI
        Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu.

        Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

        Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 6 milyar 273 milyon 64 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 444 milyon 39 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

        Bu dönemde gecelik ortalama harcama 78 dolar oldu. Yabancıların gecelik ortalama harcaması 81 doları bulurken, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin harcaması 65 dolar olarak hesaplandı.

        YABANCILAR TÜRKİYE'Yİ EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA ZİYARET ETTİ
        Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 193,6 artarak 11 milyon 939 bin 131 kişi oldu. Bunların yüzde 87'sini 10 milyon 382 bin 68 kişi ile yabancılar, yüzde 13'ünü ise 1 milyon 557 bin 63 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

        Söz konusu dönemde, yabancı ziyaretçiler, Türkiye'yi yüzde 70,4 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 14,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 6,7 ile "alışveriş" yer aldı.

        Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 57,9 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

            Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 215,8 artarak 1 milyar 57 milyon 787 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 11 milyon 504 bin dolarını kişisel, 46 milyon 283 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

            Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 321,6 artarak 1 milyon 666 bin 135 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 635 dolar olarak gerçekleşti.

            KUŞADASI'NDA YÜZEN OTELLERLE 1 MİLYON YOLCU HEDEFİ
            "Yüzen otel" olarak bilinen dev kruvaziyerleri en fazla ağırlayan Kuşadası'na 2023'te 1 milyon turistin gelmesi hedefleniyor.

            Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine, 2022 sezonunun Kovid-19 salgınının gölgesinde başlanmasına rağmen mart ayıyla güçlü bir atağın yaşandığını belirtti.

            İlkbahardaki hareketliliğin yaz sezonuyla hızını artırdığını, limana bu yıl 223 gemiyle 274 bin 128 yolcunun geldiğini bildiren Güngör, yıl sonuna kadar 750 bin yolcu beklediklerini söyledi.

            Güngör, "Yıl sonuna kadar gemi sayısının da 500'e ulaşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla yoğun aylara yeni giriyoruz. Sezonun önemli bir kısmı bundan sonra gerçekleşecek. Özellikle ağustos, eylül ve ekim ayında çok sayıda gemi bekliyoruz. Ağustosta 70, eylülde 70, ekimde ise 80'i geçmesi bekleniyor." dedi.

                KRUVAZİYER TURİZMİ 12 AYA YAYILDI
                İlçede kruvaziyer turizmini 12 aya yaymayı başardıklarını vurgulayan Güngör, şöyle devam etti: "Bu yılın çok önemli bir özelliği var. Kuşadası için ilk defa kruvaziyer turizmi, 12 aya yayılmış bir turizme dönüştü. Bunun da müjdesini şimdiden verelim. Genelde mart-kasım arasında cereyan eden bir turizm biçimi bu. Bu yıl ocak ve şubatın dışında aralıkta da gemilerimiz olacak. Aralıkta 15, ocakta 15, şubatta da 15 gemi olacak. Bu da gösteriyor ki Kuşadası esnafı, yılın tüm aylarında dükkanlarını açık tutacak ve asla kepenk indirmeyecek."

                Kuşadası'nın dünyaca ünlü bir limana sahip olduğunu belirten Güngör, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'nin de kruvaziyerlerin bu limanı tercihinde etkili olduğunu dile getirdi.

                İlçedeki limanın yılda 50-60 farkı kruvaziyer firmasını ağırladığının altını çizen Güngör, neredeyse dünyadaki tüm firmaların buraya uğradığını, 15 yeni firmanın da bu yıl rotasına Kuşadası'nı eklediği bilgisini paylaştı.

                "KUŞADASI ÇOK GÜÇLÜ REZERVASYON ALIYOR"
                Gelecek yıl için ciddi ölçüde rezervasyon aldıklarına dikkati çeken Güngör, şunları kaydetti:

                "2023'ün zaten çok daha güçlü olmasını bekliyorduk. Nitekim rezervasyonlar da bu yönde ilerliyor. 2023 yılında yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu da bu zamana kadar Kuşadası tarihinin en fazla yolcu sayısı olacak. Bu sevindirici gelişmenin ülke geneline de yayılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin bu yılı 1100 gemiyle tamamlaması bekleniyor. 2023 yılında da bu sayının 1500'ü geçeceği, yolcu sayısının ise 2 milyonu geçeceği tahmin ediliyor."

                Doğu Akdeniz rotasının kruvaziyer turizminde popülerliğini artırdığını, şirketlerin bu rota için daha büyük kapasiteli gemiler ayırmaya başladığını kaydeden Güngör, 3-4 bin yolcu kapasiteli gemiler sayesinde turist rakamlarının gemi sayısından bağımsız olarak artmasının da sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.
                    Şişirme anketler hangi şirketlere yaptırılıyor?
                    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: İstanbul'a haziranda gelen turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 115 arttı: 1 milyon 470 bin 586 kişi! İlk sırada Almanlar var
                        SON DAKİKA