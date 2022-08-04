🏡 TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Uşak 2+1, 3+1 Karaağaç TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Uşak Karaağaç Mahallesinde bulunan 321 adet konut için kura çekilişini tamamladı. 1084 başvurunun yapıldığı 2+1 ve 3+1 evlerin yeni sahipleri çekiliş ile belirlendi. Peki Uşak 2+1, 3+1 Karaağaç TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ haberimizde...