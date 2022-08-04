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    • Ekonomi
    • 04.08.2022 12:31
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    • 04.08.2022 12:34
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    🏡 TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Uşak 2+1, 3+1 Karaağaç TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

    TOKİ tarafından Uşak Karaağaç Mahallesi toplu konut projesi çerçevesinde 321 adet 2+1 ve 3+1 ev inşa edildi. Bugün de hak sahipliği belirleme kura çekilişi gerçekleştirildi. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonrası yüzlerce kişi isim listesini araştırmaya koyuldu. Peki Uşak 2+1, 3+1 Karaağaç TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ...

    🏡 TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Uşak Karaağaç Mahallesinde bulunan 321 adet konut için kura çekilişini tamamladı. 1084 başvurunun yapıldığı 2+1 ve 3+1 evlerin yeni sahipleri çekiliş ile belirlendi. Peki Uşak 2+1, 3+1 Karaağaç TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ haberimizde...

    TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

    TOKİ Uşak'ın Merkez ilçesinde Karaağaç mahallesinde yapılan konutlar için kura çekimini bugün gerçekleştirdi. Kura sonucunda isim listesi yayımlandı.

    KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Saat 11:00'da başlayan ve canlı yayınlanan çekiliş, TOKİ Başkanlığında gerçekleştirildi. Çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden yayınlandı. Kura sonuçları da açıklandı.

    👉TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    👉TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI
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    Haberler Ekonomi 🏡 TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Uşak 2+1, 3+1 Karaağaç TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?
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