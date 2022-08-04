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    • Ekonomi
    • 04.08.2022 16:29
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    • 04.08.2022 16:29
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    ÖTV indirimi yapılacak mı? Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV düşecek mi? Resmi Gazete ÖTV kararı son dakika!

    Güncel sıfır ve 2. el araba fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Araba almak isteyen milyonlarca kişi ÖTV haberi sonrası heyecana kapıldı. Geçtiğimiz günlerde ÖTV'deki düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi, otomobil piyasasında olumlu etki bıraktı. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. Öte yandan otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 arttı. Peki, ÖTV indirimi yapılacak mı? Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV düşecek mi? Resmi Gazete ÖTV kararı son dakika!

    takvim.com.tr
    ÖTV indirimi yapılacak mı? Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV düşecek mi? Resmi Gazete ÖTV kararı son dakika!

    Peş peşe açıklama yapıldı! Milyonlar araştırmaya devam ediyor. Yeni alınan kararla eş güdümlü birtakım markaların bazı modellerinde fiyatların bir oran gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. 350 bin liraya kadar olan araçlarda 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki üst segment araçlarda ise 30-40 lira aralığında indirim gözlemlendi. Peki, ÖTV indirimi yapılacak mı? Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV düşecek mi? Resmi Gazete ÖTV kararı son dakika!

    ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

    ÖTV hakkında merak edilenleri CNN Türk canlı yayınında açıklayan Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncu, satışların düşmesinde ÖTV indirimi söyletisinin rol oynadığı fikirlerine katıldığını ifade ederken, ''Bankalar son dönemde faiz oranlarını yükseltti. Ayrıca bankalar tarafından kredi vermeme sorunla karşı karşıyayız. ÖTV indirimi tartışması insanları iki yönlü duraksamaya itti. Alıcı da satıcı da herkes bir beklenti içine girdi. Bu durumda tabi piyasada durgunluğa neden oldu.'' dedi.

    Erkoyuncu konuşmasının devamında, ''ÖTV indirimini konuşurken daha dün hemen hemen bütün markalar yüzde 1 ile yüzde 4 arasında bütün araçlara zam yaptılar. Daha önce konuşmalarımda da belirttiğim gibi. ÖTV indiriminin yapıldığını düşünün şimdiden yüzde 4 zam gelmiş olacaktı. Piyasanın normalleşmesi için adım atılması otomotiv sektörü için çok daha iyi olacaktır.

        Ayrıca araç yokluğunun olması otomobilleri yatırım aracına çevirdi. Oranlar çok yüksek. Bu oranlarda kredi kullanılması çok zor. Bankaların kredi imkanlarını kolaylaştırması lazım. Bazı kesimlerin ÖTV indirimi gelir mi? beklentisiyle bazı fiyatlarda bir geri çekilme var. Öyle baktığımız zaman belki araç almak için uygun dönemlerden birini yaşıyor olabiliriz. ÖTV indirimi gelir mi? Bana sorarsanız ben beklemiyorum.'' ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Ekonomi ÖTV indirimi yapılacak mı? Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV düşecek mi? Resmi Gazete ÖTV kararı son dakika!
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