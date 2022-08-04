Peş peşe açıklama yapıldı! Milyonlar araştırmaya devam ediyor. Yeni alınan kararla eş güdümlü birtakım markaların bazı modellerinde fiyatların bir oran gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. 350 bin liraya kadar olan araçlarda 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki üst segment araçlarda ise 30-40 lira aralığında indirim gözlemlendi. Peki, ÖTV indirimi yapılacak mı? Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV düşecek mi? Resmi Gazete ÖTV kararı son dakika!
ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
ÖTV hakkında merak edilenleri CNN Türk canlı yayınında açıklayan Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncu, satışların düşmesinde ÖTV indirimi söyletisinin rol oynadığı fikirlerine katıldığını ifade ederken, ''Bankalar son dönemde faiz oranlarını yükseltti. Ayrıca bankalar tarafından kredi vermeme sorunla karşı karşıyayız. ÖTV indirimi tartışması insanları iki yönlü duraksamaya itti. Alıcı da satıcı da herkes bir beklenti içine girdi. Bu durumda tabi piyasada durgunluğa neden oldu.'' dedi.
Erkoyuncu konuşmasının devamında, ''ÖTV indirimini konuşurken daha dün hemen hemen bütün markalar yüzde 1 ile yüzde 4 arasında bütün araçlara zam yaptılar. Daha önce konuşmalarımda da belirttiğim gibi. ÖTV indiriminin yapıldığını düşünün şimdiden yüzde 4 zam gelmiş olacaktı. Piyasanın normalleşmesi için adım atılması otomotiv sektörü için çok daha iyi olacaktır.