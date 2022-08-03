TOKİ kontağı açtı! 150 bin sosyal konut kampanyasında 20 yıl vade! İstanbul, Ankara öncelikli! 540 bin TL’lik 2+1, 3+1 daireler 135 bin TL’ye...

Daire sahibi olmak isteyen asgari ücretliler, yeni evli çiftler, emekliler, gaziler dikkat! Vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak. TOKİ 150 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda müjdeli haberi verdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını belirten Erdoğan, ''Hazırlıklarımız bitmek üzere" dedi. Peki 150 bin sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler? Hangi ilçelerde var? İşte 20 yıla kadar vade imkanı bulunan TOKİ konut projesi...