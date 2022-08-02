2 Ağustos TOKİ İSTANBUL AÇIK ARTIRMA CANLI izle Youtube! TOKİ İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kura çekiliş sonuçları isim listesi!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) satışa çıkarttığı konutlar arasında İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi yer alıyor. TOKİ tarafından Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da yani bugün açık artırma yapılacak. Haberimizden canlı yayın linkine ulaşabilirsiniz!
TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREYE, HANGİ BANKAYA YAPILIR?
TOKİ İstanbul başvuru işlemleri için 2-3 Ağustos'ta Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.
TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?
TOKİ tarafından Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da,
Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.