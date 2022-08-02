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    • Ekonomi
    • 02.08.2022 09:13
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    • 02.08.2022 09:18
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    2 Ağustos TOKİ İSTANBUL AÇIK ARTIRMA CANLI izle Youtube! TOKİ İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kura çekiliş sonuçları isim listesi!

    TOKİ İstanbul'da 185 konutu açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Bu kapsamda İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesinde inşa edilen konutlar için sorular peş peşe geliyor. TOKİ tarafından Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da açık artıma başlıyor. İşte canlı izleme ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    2 Ağustos TOKİ İSTANBUL AÇIK ARTIRMA CANLI izle Youtube!

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) satışa çıkarttığı konutlar arasında İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi yer alıyor. TOKİ tarafından Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da yani bugün açık artırma yapılacak. Haberimizden canlı yayın linkine ulaşabilirsiniz!

    TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREYE, HANGİ BANKAYA YAPILIR?

    TOKİ İstanbul başvuru işlemleri için 2-3 Ağustos'ta Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.

    TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

    TOKİ tarafından Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da,
    Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.


        Toplam 185 konut için TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek açık artırmada, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de canlı yayınla teklif alınabilecek.

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        TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.
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        Haberler Ekonomi 2 Ağustos TOKİ İSTANBUL AÇIK ARTIRMA CANLI izle Youtube! TOKİ İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kura çekiliş sonuçları isim listesi!
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