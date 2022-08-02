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    • Ekonomi
    • 02.08.2022 09:17
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    • 02.08.2022 09:17
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    Ortaya çıktı! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı! EYT'de son durum: Çalışma Bakanlığı'nın sır gibi sakladığı EYT dosyası!

    Vatandaşların yakından takip ettiği EYT ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili yeni çözüm önerilerinin gündeme geliyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki EYT'de son durum nedir? İşte Çalışma Bakanlığı'nın sır gibi sakladığı EYT dosyası!

    takvim.com.tr
    Ortaya çıktı! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı!

    Son dakika EYT haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile alakalı son açıklama Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bilgin "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var." demişti. AK Parti'den flaş bir açıklama geldi. EYT konusunda mühim değerlendirmelerde tespit edilen Hamza Dağ, 2022 yılının sonu ve 2023'ün ilk haftalarında EYT probleminin çözüleceğini açıkladı. Dağ, yeni formülün hazır duruma getireceğini dile getirdi.

    EYT AÇIKLAMASI

    EYT konusu ile alakalı mühim değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, 2022 yılının sonu ve 2023'ün ilk haftalarında EYT probleminin çözüleceğini açıkladı. Dağ, yeni formülün hazır duruma getireceğini dile getirdi.

    EYT son dakika haberleri günümüz ilerlemeler ile takip ediliyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunu ile alakalı gündemde yer alan formüller Bakan Bilgin doğrultusundan açıklanmıştı. Peki, EYT ne vakit çıkacak, çıktı mı? İşte merak edilenler...

    EYT SON DURUM NE?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la alakalı çalışmalar süratle devam ediyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yle alakalı olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.

        A Haber'e konuşan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

        Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz.

        Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek.

        EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Bakan Bilgin EYT meselesinin TBMM'ye geleceği tarihe yönelik de bilgi verdi. "Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Bilgin, "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

        İŞTE UZMANA GÖRE OLASI 3 FORMÜL

        SGK uzmanı Özgür Kaya üzerinde çalışılan formülleri şöyle sıraladı:

        BİRİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıklarında, yaşa bakmadan (mevcut yasada kadınlar 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor) emekli olabilecekler.

        İKİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar için erkeklerde 25 yıl ve 9 bin gün prim gün sayısı, kadınlarda ise 20 yıl hizmet süresi ve 7200 gün prim gün sayısı şartı aranabilecek.

        ÜÇÜNCÜ FORMÜL: Yaşı bekleyenler için maaş kesintisi ya da yaş indirimi formülü. Bu formülde maaş kesintinin yüzde 2 civarında olması ya da yaş şartının birkaç yıl düşürülmesi ihtimali üzerinde duruluyor. (Almanya formülü)

        EYT NEDİR? KİMLER EYT'Lİ SAYILIYOR?

        Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

        8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

        EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

            KISMİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ DİKKAT ÇEKİYOR!

            Kısmi emeklilik formülü gündemde en sık yer verdiği yöntemler arasında yer alıyor. Kısmi emeklilik ve vakit bitirmesi ile emeklilik formülünde çoğu ayrıntı ilgi çekiyor. Kısmi emeklilik formülünde temel olarak 3600 gününü dolduran bayan çalışanlar amacıyla 50 yaşında, erkek sigortalılarda ise 55 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesi sağlanması hedefleniyor.

            1999'DAN SONRA İŞE BAŞLAYANLARIN DURUMU NE OLACAK?

            EYT kimleri kapsayacak sorusu son dönemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Genellikle son dönemde emeklilikle alakalı düzenlemelerin yapılmasıyla merakta giderek arttı.

            EYT kapsamında yapılacak düzenlemeler ise şayet bireyin sigorta başlangıç tarihi 1999 senesi ve ardından ise sahip olunan emeklilik sistemine göre prosedür yapılacak ve bu şahıslar EYT düzenlemesinden yararlanamayacaklar.

            Ancak 1999 tarihinden evvel sigorta başlangıcı olanlar ise yaş koşulu dışında geri kalan şartları sağlamışlarsa kapsam dahiline alınacaklar.
            50 Yaş Şartı Mutlaka Uygulanacak

            EYT ile alakalı düzenleme esasları belli değil lakin bu konuda belli olan bazı noktalar var. Bu noktaların ilki EYT ile emeklilikte 50 yaş koşulu. Çalışma Bakanlığı'nın 50 yaşın altında kimseye emekliik hakkı vermemesi bekleniyor.

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