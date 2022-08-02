Ortaya çıktı! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı! EYT'de son durum: Çalışma Bakanlığı'nın sır gibi sakladığı EYT dosyası!

Son dakika EYT haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile alakalı son açıklama Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bilgin "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var." demişti. AK Parti'den flaş bir açıklama geldi. EYT konusunda mühim değerlendirmelerde tespit edilen Hamza Dağ, 2022 yılının sonu ve 2023'ün ilk haftalarında EYT probleminin çözüleceğini açıkladı. Dağ, yeni formülün hazır duruma getireceğini dile getirdi.
EYT AÇIKLAMASI
EYT konusu ile alakalı mühim değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, 2022 yılının sonu ve 2023'ün ilk haftalarında EYT probleminin çözüleceğini açıkladı. Dağ, yeni formülün hazır duruma getireceğini dile getirdi.
EYT son dakika haberleri günümüz ilerlemeler ile takip ediliyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunu ile alakalı gündemde yer alan formüller Bakan Bilgin doğrultusundan açıklanmıştı. Peki, EYT ne vakit çıkacak, çıktı mı? İşte merak edilenler...
EYT SON DURUM NE?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la alakalı çalışmalar süratle devam ediyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yle alakalı olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.