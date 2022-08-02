İkinci market soruşturmasında karar yıl sonu: Uzlaşma talepleri reddedildi!

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, perakende sektörüne ilişkin ikinci soruşturmada da "topla-dağıt karteli" (hub and spoke) kapsamında yeniden fiyat tespiti üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, söz konusu soruşturmada nihai kararın bu yıl sonu gibi verileceğini söyledi. Küle, "Topla-dağıtta bir tedarikçi, teşebbüslerin birbirleriyle direkt ilişkisi olmaksızın onların arasındaki iletişimi sağlıyor. Fiyat geçişleri, promosyonlar, kampanyalar hatta indirimleri birlikte belirliyorlar. Bu da fiyatlara genel seviyesine yukarı yönlü bir ivme kazandırıyor" dedi.
FİYAT DENETİMİ YAPMIYORUZ
Küle, özellikle perakende soruşturmalarında kamuoyunda "Rekabet Kurulu fiyat denetimi yapıyor" algısının ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Biz fiyat denetimi yapmıyoruz. Fiyat nasıl oluşuyor, ona bakıyoruz. Yoksa bu fiyat düşüktür, yüksektir, böyle olmalıdır gibi müdahalemiz yok. Fiyatı birlikte belirlemeye yönelik bir iletişim var mı, birlikte arz belirleniyor mu, pazar paylaşımı var mı, hassas bilgiler paylaşılıyor mu? Bu ve benzeri uygulamalar varsa bizim alanımıza girer" değerlendirmesinde bulundu.
32 SORUŞTURMA DEVAM EDIYOR
Başkan Küle, Rekabet Kurumu'nun bugüne kadar 394 soruşturma tamamladığını ve 32 soruşturmanın ise devam ettiğini bildirdi. Küle, şöyle devam etti: "Tamamlanan 394 soruşturmanın altısı taahhüt ile sekiz soruşturma ise uzlaşma ile sonuçlandırıldı. 1999- 2022 yıllarında uygulanan idari para cezası miktarı 10 milyar 725 milyon 990 bin 278 lira oldu."