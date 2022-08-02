İkinci market soruşturmasında karar yıl sonu: Uzlaşma talepleri reddedildi!

FİYAT DENETİMİ YAPMIYORUZ

Küle, özellikle perakende soruşturmalarında kamuoyunda "Rekabet Kurulu fiyat denetimi yapıyor" algısının ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Biz fiyat denetimi yapmıyoruz. Fiyat nasıl oluşuyor, ona bakıyoruz. Yoksa bu fiyat düşüktür, yüksektir, böyle olmalıdır gibi müdahalemiz yok. Fiyatı birlikte belirlemeye yönelik bir iletişim var mı, birlikte arz belirleniyor mu, pazar paylaşımı var mı, hassas bilgiler paylaşılıyor mu? Bu ve benzeri uygulamalar varsa bizim alanımıza girer" değerlendirmesinde bulundu.