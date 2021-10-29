BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturmasıyla ilgili kararını duyurdu. Buna göre 5 zincir ve bir tedarikçiye markete toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL ceza verdi.

HANGİ MARKET NE KADAR CEZA ALDI?

Kurum, BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Migros'a 517,7 milyon TL, Şok Marketler'e 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL ceza verildi. Tedarikçi firma Savola Gıda'ya da 22,2 milyon TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.