2022 kira zam oranlarını tersine çevirecek hamleler: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi Bakan Kurum açıkladı: Kira ve konut fiyatları gerileyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirada da konut fiyatlarında da gerileme olacağını belirterek, "inşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE SONRASI MÜJDEYİ VERDİ

Vatandaşları enflasyona ezdirmeme sözünü, diğer alanlarla birlikte konut sektöründe de yerine getirecek yeni projeler geliştirdiklerini belirten Erdoğan, geride kalan 20 yılda ülkede en büyük değişimleri gerçekleştirdikleri alanlardan birinin de şehircilik olduğuna işaret etti.