2022 kira zam oranlarını tersine çevirecek hamleler: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi Bakan Kurum açıkladı: Kira ve konut fiyatları gerileyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirada da konut fiyatlarında da gerileme olacağını belirterek, "inşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE SONRASI MÜJDEYİ VERDİ
Vatandaşları enflasyona ezdirmeme sözünü, diğer alanlarla birlikte konut sektöründe de yerine getirecek yeni projeler geliştirdiklerini belirten Erdoğan, geride kalan 20 yılda ülkede en büyük değişimleri gerçekleştirdikleri alanlardan birinin de şehircilik olduğuna işaret etti.
TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşı, çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduklarını dile getiren Erdoğan, bundan yaklaşık 1,5 yıl önce de 100 bin sosyal konut inşası için çıktıkları çağrıya 10 katından fazla talep aldıklarını belirtti.
"YEREL VE YATAY MİMARİYLE EV SAHİBİ YAPACAĞIZ"
Ülkenin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Pek çok ilimizde şehir içinde kalan sanayi alanlarını dışarıya taşıyor, bu konudaki talepleri de süratle yerine getiriyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.