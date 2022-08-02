Haziranda 5 milyon 996 bin yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa havalimanları arasında birinci olan İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 22-28 Temmuz'u kapsayan istatistiklerine göre de günlük ortalama 1327 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle "kaos" yaşandığı dönemde zirvedeki yerini perçinledi.
Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Direktörü Olivier Jankovec, İstanbul Havalimanı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından beri Avrupa'nın en büyük uçuş merkezlerinin çoğundan daha iyi performans sergilediğini söyledi.
Jankovec, bu başarının Kovid-19 döneminde alınan önlemlerin yanı sıra Türkiye'nin büyük ve güçlü iç pazara sahip oluşundan kaynaklandığını belirterek, "Son teknoloji tesisleri, kaliteli altyapısı, geniş hizmet yelpazesi ve uçuş ağıyla gerçek küresel bir hava yolu olan Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nı güçlü kılıyor." dedi.
Avrupa havalimanlarında gecikmeler, uçuş iptalleri ve grevler nedeniyle yaşanan krize değinen Jankovec, sektör oyuncularının pandemi sonrası seyahat talebindeki patlamayı karşılamakta zorlandığını anlattı.
Jankovec, salgından büyük yara alan hava taşımacılığında bahar aylarının başlangıcından bu yana dinamik bir toparlanma görüldüğünü vurgulayarak, çoğu Avrupa ülkesinde seyahat kısıtlamalarının önceden haber verilmeksizin kaldırılmasının sektörü hazırlıksız yakalandığını aktardı.
Salgın süresince ayakta kalabilmek için işçi çıkaran yer hizmetleri şirketlerinin, şimdilerde işçi bulmakta zorlandığını belirten Jankovec, "İşe yeni alınan personelin havalimanlarında çalıştırılması, eğitimin yanı sıra güvenlik izni ihtiyacı nedeniyle zaman almaktadır. Bütün bu faktörlerin bir araya gelmesi nedeniyle bazı havalimanlarında mayıs ve haziran çok zorluydu." diye konuştu.