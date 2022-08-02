Bolat, sektörde yaşanan hızlı toparlanmanın birtakım sorunları da beraberinde getirdiğine vurgu yaparak, havalimanları ve hava yollarının kalifiye personel eksikliği nedeniyle hızlı artan talebe yanıt vermekte zorlanmasının operasyonel verimliliği etkilemesinin yanı sıra hava yollarının büyüme rakamlarını da baskılayacağını belirtti.

THY'nin istihdamı koruma politikası çerçevesinde iş gücünü koruduğunun, çalışanlarını salgın sonrası döneme hazır hale getirmek için eğitimler verdiğinin altını çizen Bolat, "Bu özverinin günümüzde uçuş ve operasyon verimliliğimize katkısını açıkça görüyoruz. Diğer yandan sıkça hedef gösterilen havalimanları dünyada teknolojik altyapısı ve verimlilik kabiliyeti açısından üst sıralardadır. Havalimanlarının optimizasyonlarını artırması ve sektör değer zincirinde yukarıdan aşağıya tüm organların efektif ve kolektif çalışmasıyla daha etkin sonuçların üretilebileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Sektördeki görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD ekonomisinin üst üste 2 çeyrek küçülmesi ve bunun yarattığı olumsuz sinyaller, dünya genelinde yüksek seyreden enflasyon, Rusya- Ukrayna arasında devam eden savaş ve jet yakıtı fiyatlarının hala çok yüksek seyretmesi gibi birçok gelişme bu beklentileri etkileyebilecek nitelikte. Fakat geçmiş tecrübelerimiz havacılığın tüm sorunların üstesinden gelen ve büyümesini sürdürmeyi başaran bir sektör olduğunu bize gösteriyor. Bu bakımdan biz önümüze baktığımızda gerek dünya havacılığı gerekse Türk Hava Yolları için parlak bir gelecek görüyoruz."