İstanbul'da 1 dakika Avrupa'da 4 saat: Londra, Paris, Roma ve Frankurt havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu!

SABİHA GÖKÇEN'DE DE TÜM OPERASYONLAR BAŞARILI

Sabah'ta yer alan habere göre, yoğun bir turist trafiğinin yaşandığı İstanbul'un ikinci havalimanı Sabiha Gökçen'de de operasyonlar başarıyla yönetiliyor. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü İşletmesi verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 13 milyondan fazla yolcu ağırlayan havalimanında herhangi bir kaos ya da karmaşa yaşanmadı.

TEKNOLOJİK SİSTEM KURULDU

Avrupa havalimanlarına kaos yaşanırken dünyaya örnek gösterilen İGA Havalimanı'nın yetkilileri operasyonu nasıl yönettiklerini anlattı: "Büyük ve teknolojik bir BHS sistemi (Bagaj yükleme işlemi) kuruldu. Bagajların uzun mesafeleri hızlıca kat etmesi için ICS (Özel taşıma sistemi) teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji ile bagajlar daha hızlı hareket edebiliyor. Aynı zamanda yüzde 100 takip edilebiliyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan ICS (Bagaja özel taşıma sistemi) BHS operasyon ve bakım ihtiyaçları karşılama adına daha modüler ve verimli bir çözüm sağladı"