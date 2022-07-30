İstanbul'da 1 dakika Avrupa'da 4 saat: Londra, Paris, Roma ve Frankurt havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu!

Turizmde rekor üzerine rekor kıran Türkiye'de turistlerin giriş kapısı olan havalimanları da her gün yeni başarılara imza atıyor. Günde ortalama 1.400 uçağın iniş-kalkış yaptığı, dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı'nda ne check-in kuyruğu yaşanıyor, ne de valizler kayboluyor, Londra, Paris, Roma ve Frankurt havalimanları ise çöktü. Yolcular check-in için en az 4 saat bekliyor. Milyonlarca yolcunun ağırlandığı İstanbul'da bu süre 1 dakika.
Avrupa ve ABD'deki havalimanlarında ise tam bir kaos hakim... Pandemi sonrası havayolu şirketleri, yer hizmetleri, güvenlik personeli ve uçuş görevlileri dahil olmak üzere tüm alanlarda ciddi bir personel yetersizliği yaşayan hatta Türkiye'de yardım isteyen Avrupa'daki havalimanlarında check-in işlemleri bitmek bilmiyor.
Yolcular alana en az 4 saat önce çağrılıyor. Biletleme işlemleri için uzun kuyruklara giriliyor. 4-6 saat sonra uçağına binilebiliyor. Her gün binlerce valizin kaybolduğu havalimanlarında yolculara 'Bagajsız uçun ya da kabine alın' önerisi sunuluyor.