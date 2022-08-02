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    • Ekonomi
    • 03.08.2022 09:08
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    • 03.08.2022 09:08
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    Emekliler 7000 TL ödeme sonrası rahat bir nefes alacak! Emekli maaşınız yetmiyor mu? SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar yaşadı

    SSK ve Bağ-Kurdan emekli olanlar amacıyla bankalar promosyon miktarlarında yarışa girdi. Emekliler ise kendilerine en çok fırsat veren; en iyi promosyonu veren bankaları araştırmakta.

    takvim.com.tr
    Emekli maaşınız yetmiyor mu? Emekliler 7000 TL ödeme sonrası rahat bir nefes alacak!

    SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar yaşadı! Özellikle son günlerde emekliklere özel promosyon fırsatları söz hususu bulunduğu vakit karşımıza değişik alternatifler çıkmaktadır. Her bankanın değişik promosyon ödemeleri ve bunu almak amacıyla değişik şartları bulunmakta. Promosyon gerçekleştiren bankalardan bazıları sayfamızda yer alıyor.

    TEB

    Emeklilere maaşlarını taşımaları karşılığında 5.500 TL'ye kadar promosyon fırsatı sağlıyor aynı vakitte emekliler yakın çevrelerinde emekli maaşını getirenlere de her vatandaşlar amacıyla 250 TL, toplamda da 5.750 TL'ye kadar nakit mükafat fırsatı vermektedir.

    Denizbank

    Denizbank'ın promosyon tutarları maaşa göre değişkenlik gösterir. Bu kapsamda 1.750 TL'ye kadar promosyon vermektedir.

        Akbank

        SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı emekli maaşınızı 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 sene süresince maaşını almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyona ek olarak kampanya devresi içerisinde, verilebilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess ya da Wings sahibi olacak SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanabilirsiniz.

        Ziraat Bankası

        Emekli maaşı 1500 TL ve altı olan müşterilerine 500 TL,1500-2500 TL aralığına 625 TL,2500 TL ve üstü alan emeklilerine ise 750 TL promosyon olanağı sunmaktadır.

        Garanti BBVA

        1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

        Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç sene bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt zamanı promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır. *Promosyon ödemesi amacıyla SGK'nın belirlemiş bulunduğu koşullar geçerli olacaktır.

            Kuveyt Türk

            Emekli müşterileri amacıyla 2000 TL ödeme yapan banka aynı vakitte emekli olmuş müşterileri amacıyla danışma hattı gibi imkanlar da sağlıyor. Emekli maaşını taşıyan müşterilerine; EFT, havale, fast gibi işlemleri bedava olarak sağlama fırsatı sunuyor.
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            Haberler Ekonomi Emekliler 7000 TL ödeme sonrası rahat bir nefes alacak! Emekli maaşınız yetmiyor mu? SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar yaşadı
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