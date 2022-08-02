Emekliler 7000 TL ödeme sonrası rahat bir nefes alacak! Emekli maaşınız yetmiyor mu? SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar yaşadı

Akbank

SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı emekli maaşınızı 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 sene süresince maaşını almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyona ek olarak kampanya devresi içerisinde, verilebilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess ya da Wings sahibi olacak SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanabilirsiniz.