Emekliler 7000 TL ödeme sonrası rahat bir nefes alacak! Emekli maaşınız yetmiyor mu? SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar yaşadı

SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar yaşadı! Özellikle son günlerde emekliklere özel promosyon fırsatları söz hususu bulunduğu vakit karşımıza değişik alternatifler çıkmaktadır. Her bankanın değişik promosyon ödemeleri ve bunu almak amacıyla değişik şartları bulunmakta. Promosyon gerçekleştiren bankalardan bazıları sayfamızda yer alıyor.
TEB
Emeklilere maaşlarını taşımaları karşılığında 5.500 TL'ye kadar promosyon fırsatı sağlıyor aynı vakitte emekliler yakın çevrelerinde emekli maaşını getirenlere de her vatandaşlar amacıyla 250 TL, toplamda da 5.750 TL'ye kadar nakit mükafat fırsatı vermektedir.
Denizbank
Denizbank'ın promosyon tutarları maaşa göre değişkenlik gösterir. Bu kapsamda 1.750 TL'ye kadar promosyon vermektedir.