25 bin TL ve 100 bin TL veriliyor! Devlet destekli para hesaplara yatmaya başladı!

Genellikle tek geçim kaynağı aldığı emekli maaşı olan kişilerin ihtiyaçları oldukça fazla olmaktadır. Emekli kişilerin gereksinimlerini karşılamaları için ise bankalar çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, yeni dönemde sadece o grupta yer alan vatandaşlar amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu tüketici kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Halk Bankası, yeni dönemde ilerleyen olumsuz ekonomik şartlara rağmen nakit desteğine gereksinim duyan emekli vatandaşlar amacıyla "Mutlu Emekli Kredisi" başlığı altında yeni bir kredi hizmeti geliştirdiğini açıkladı. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile alakalı yeni kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan emekli tüketici kredisi kampanyasının üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay olarak belirlerken, ortalama faiz oranını yüzde 1,55 ve 1.69 olarak duyurdu.