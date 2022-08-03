25 bin TL ve 100 bin TL veriliyor! Devlet destekli para hesaplara yatmaya başladı!

Genellikle tek geçim kaynağı aldığı emekli maaşı olan kişilerin ihtiyaçları oldukça fazla olmaktadır. Emekli kişilerin gereksinimlerini karşılamaları için ise bankalar çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, yeni dönemde sadece o grupta yer alan vatandaşlar amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu tüketici kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.