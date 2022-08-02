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    • Ekonomi
    • 02.08.2022 16:24
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    • 02.08.2022 16:25
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    2 Ağustos Sağlık Bakanlığı ATAMA TAYİN KURASI sonuçları yhgm.saglik.gov.tr! Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme il dışı atama sonuçları - isim listesi!

    Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme kurası hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 2 Ağustos Sağlık Bakanlığıatama kura sonuçları - isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2 Ağustos Sağlık Bakanlığı ATAMA TAYİN KURASI sonuçları

    Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Başvurular; 23 Haziran 2022 -29 Haziran 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte son gelişmeler...

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası 2 Ağustos'ta noter huzurunda yapılacak.

    KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLA!

    İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU!

    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde:

    2022 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

    Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.07.2022 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları PBS üzerinden ilan edilmiştir. PBS üzerinden 27.07.2021 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır.



        *Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.
        *Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.

        SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU TAYİNİ KURASI 2022 NEDİR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Sözleşmeli bir sağlık personeli;

        Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise çalıştığı kurumda 1 yılı doldurunca tayin isteyebilir.

        Eşi Sağlık Bakanlığında çalışmıyorsa, çalıştığı kurumda bir yılı doldurduktan sonra tayin isteyebilmesi için eşinin mutlaka kadrolu olması gerekmektedir.

        Eşi özel sektörde 4-A'lı ise eşinin 4. yılını tamamlaması ve kesintisiz 720 gün SSK primi olması gerekiyor.

        Eşi Sağlık Bakanlığına bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa 1. yılını doldurunca tayin isteyebilir.

        Eşi YÖK'e bağlı üniversite hastanesinde çalışıyorsa, eş tayini isteğine red cevabı gelir.

        AİLE BİRLİĞİ (EŞ DURUMU) TAYİNLERİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

        Yapılan değişiklikte, eş durumu mazareti tayinlerinde yapılan düzenlemeler şu şekildedir.

        Sağlık Bakanlığında çalışan memur, daha önce sözleşmeli eşinden dolayı nakil isteyemiyordu. Bu engel "kamu personeli" ifadesiyle kaldırılmıştır. Dolayısıyla kurum içinde memur eş, sözleşmeli eşten dolayı nakil isteyebilecek. Aile Birliği mazeretine istinaden yapılacak tayinlerde usul ve esaslar bu yönetmeliğe göre düzenlenmiştir.

        Tayinlerdeki kıdem sıralaması ise değişmiştir. Daha önce 4, 3 ve 2 yıllık öğrenim mezunu olma şeklinde yapılan uygulama kaldırılmıştır. Tabip dışındaki diğer unvanlar eşitlenmiştir. Dolaysıyla biri sağlık memuru diğer teknisyen olan aile nakil istediğinde, unvanda eşitlik olduğu için, aile birliği D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanacaktır. D veya C'de birleşme sağlanamıyor ise unvan/branş bazında hangi ilde daha az doluluk var ise aile brliği o ilde sağlanır.

        Eşi farklı bir kurumda çalışanlar için ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre eşi; kaymakam, vali, polis, hakim, savcı, askeri personel olanların ataması eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Yine eşi öğretim üyesi olanların nakli, eşinin görev yaptığı yere yapılır.

        Eşi farklı bir kurumda çalışan ve eşinin yanına nakil olmak isteyen sağlık personeli için, naklen gitmek istediği yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olup olmadığına bakılır. Eğer C veya D ise nakli eşinin görev yaptığı yere yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde talebi değerlendirilir.

        Eşi özel sektörde çalışanlar için daha önce "müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını," şeklinde olan şart "kesintisiz 3 yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

        Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeli kapsayan atama ve nakil yönetmeliği 4 Nisan 2015 tarihi itibariyle değişti.
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        Haberler Ekonomi 2 Ağustos Sağlık Bakanlığı ATAMA TAYİN KURASI sonuçları yhgm.saglik.gov.tr! Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme il dışı atama sonuçları - isim listesi!
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