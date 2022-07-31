Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo dünya dördüncüsü





HEDEFLERİ BÜYÜTTÜ

Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı World Air Cargo Data'nın (WACD) yayınladığı haziran ayı verilerine göre; hava kargo pazarı yüzde 6.9 oranında daralma gösterirken, Turkish Cargo'nun pazar payı ise yüzde 4.8 olarak gerçekleşti. Turkish Cargo başarılı performansı ile WACD listesinde 4. sıraya yükseldi. Yolcu ve kargo uçuş ağında da dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan Turkish Cargo, 2017 yılında 73 direkt noktaya uçarken uçtuğu direkt kargo nokta sayısı yüzde 36.98 artışla 100'e ulaştı. 2025 yılında hedef ise 120 direkt kargo destinasyonuna hizmet vermek. Taşıdığı kargo miktarı da uçuş ağı ve filosuyla benzer şekilde artan Turkish Cargo'nun, 2021 yılındaki tonaj hacmi 2017 yılına oranla yüzde 59.43 artarak 1.8 milyon ton olarak gerçekleşti. Turkish Cargo, 2025 yılında 3.5 milyar ABD doları gelir ve 2 milyar ABD doları değerinde lojistik ekosisteme ulaşarak en iyi 3 hava kargo taşıyıcısından biri olmayı hedefliyor.



İGA AVRUPA LİDERİ

İGA İstanbul Havalimanı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 22-28

Temmuz haftasına ait verilerini açıkladı. En fazla sefer yapılan 10 havalimanı arasında Türkiye'den iki havalimanı yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı, salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5 daha fazla uçak trafiği ve günlük bin 327 uçuşla Avrupa'da ilk sıradaki yerini korudu. İGA İstanbul Havalimanı'nı bin 280 uçuş ile Paris, bin 215 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya Havalimanı ise salgın öncesi rakamlarına ulaşarak günlük ortalama 942 sefer ile sekizinci sırada yer aldı.



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