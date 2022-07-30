Turkish Cargo, küresel hava kargo taşıyıcıları arasında 4’üncü sıraya yükseldi

PAZAR PAYI, UÇUŞ AĞI VE TAŞINAN TONAJDA REKOR BÜYÜME

Hayata geçirilen stratejiler ile 2010 yılı sonrası hızlı bir büyüme çağına giren Turkish Cargo, küresel hava kargo sektörünün zor bir dönemden geçtiği pandemi döneminde de pozitif ayrışarak yükselişini sürdürdü. Hava kargo markası 2010 yılında IATA verilerine göre; dünyada 33. sırada yer alırken 2017 yılında WorldACD verilerine göre yüzde 3,2 pazar payı ile 10. sırada, 2022 yılının haziran ayı datalarına göre ise 4,8 pazar payı ile 4. sırada yer aldı.

Yolcu uçuş ağında olduğu gibi kargo uçuş ağında da dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan Turkish Cargo, 2017 yılında 73 direkt noktaya uçarken güncel direkt kargo nokta sayısı yüzde 36,98 artışla 100'e ulaştı. Milli taşıyıcı, 2025 yılına kadar bu alanda daha da gelişmeyi ve 120 direkt kargo destinasyonuna hizmet vermeyi planlıyor.

Taşıdığı kargo miktarı da uçuş ağı ve filosuyla benzer şekilde artan Turkish Cargo'nun, 2021 yılındaki tonaj hacmi 2017 yılına oranla yüzde 59,43 artarak 1,8 milyon ton olarak gerçekleşti.