Turkish Cargo, küresel hava kargo taşıyıcıları arasında 4’üncü sıraya yükseldi

Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı World Air Cargo Data'nın (WACD) yayınladığı haziran ayı verilerine göre; hava kargo pazarı yüzde 6,9 oranında daralma gösterirken, Turkish Cargo'nun pazar payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Taşıyıcı, bu başarısıyla WACD listesinde 4. sıraya yükselirken zirve için kararlılığını gösterdi.
Turkish Cargo'nun başarılı performansı ile ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Turkish Cargo'nun sergilediği bu başarı ülkemizi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. Bununla birlikte, jeopolitik konumumuz ve altyapı imkânlarımız da hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2025 yılında, en iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedefimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
ASYA, AVRUPA VE ORTADOĞU PAZARINDA İLK SIRALARDA
Doğu Avrupa pazarında, Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak birinci sıraya yükselen Turkish Cargo aynı zamanda dünyada her 5 hava kargodan birini taşıma başarısı gösterdi. Taşıyıcı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satış tonaj bazında yüzde 18 büyüme gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri pazarında 2., Hindistan'da ise 3. sırada yer aldı.