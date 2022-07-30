AK Parti'den flaş EYT açıklaması! Ne zaman EYT çıkacak? Tarih verildi: EYT sorununu çözeceğiz

Son dakika EYT haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği muhalefet temsilcilerinin, son dönemde iktidarın hayata geçirdiği projelere ilişkin konuşan Dağ, "Muhalefetin her yaptığı hareket popülist. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA SALVO
AK Parti'nin bugüne kadar popülist davranmadığını ifade eden Dağ, "EYT konusu ilk kez konuştuğumuz bir şey değil. 3600'ü 2018 yılında yapacağımızın sözünü vermiştik. KYK da aynı şekilde. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. TOGG'u Kılıçdaroğlu istediği için harekete geçirmedik herhalde." diyerek CHP liderine göndermede bulundu.
DÜNYANIN ENFLASYONLA MÜCADELESİ
Enflasyon rakamlarına ilişkin de konuşan Dağ, "Ekonomi ile ilgili gündemler neden daha sık karşımızda. Bunun üzerinden geçmek lazım. Pandemiden sonra tedarik zincirlerinin sekteye uğraması gibi sorunlar, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması bu duruma gelmeye neden oldu. Enflasyon bizde var, dünyanın tamamında da var. ABD ve AB tarihin en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Bu piyasaları ve gıdayı da etkiliyor. Rusya ve Ukrayna savaşı, FED ve diğer bankaların faiz artışı, dünyadaki resesyon da bu duruma gelinmesinde etkili oldu." diye konuştu.