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    • Ekonomi
    • 01.08.2022 08:54
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    • 01.08.2022 08:54
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    Ve sonunda netleşti! Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları iade olacak!

    Müşteri mağduriyetlerini engellemek adına hizmet veren Türkiye Bankalar Birliği'nin Hakem Heyeti bu alanda faaliyet göstermektedir. Bankaların haksız yere farklı kanallardan tahsis etmiş olduğu ücretlerin iadesini sağlayan bu hizmetten mağduriyet yaşayan herkes faydalanabilmektedir. Siz de hesabınızda sıra dışı bir ücret tahsilatı sorunu ile karşılaştıysanız ivedi olarak gerekli başvuruları yapmanız gereklidir.

    takvim.com.tr
    Başvuru yapan herkes o paraları iade alacak

    Hakem heyeti bankalar ve müşteriler arasında tarafsız bir tutum sergileyerek tarafların uzlaşmasını sağlamaktadır. Hakem heyetine yapacağınız başvurunun onayı ile yaşadığınız soruna yönelik birimlere ulaşmanız sağlanır. Yaşadığınız sorunlarla bizzat ilgilenecek 4 farklı birim vardır;

    • Banka Kartları ve Kredi Kartları Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
    • Tüketici Kredileri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
    • Sigortacılık İşlemleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
    • Diğer Bankacılık Ürün ve Hizmetleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

    Yaşadığınız sorunun onaydan geçmesi ile bu birimlerden biri ile işlemlerinize devam etmeniz sağlanır. Burada fazlan ödediğiniz paraları geri alabilmeniz için mutlaka başvuru koşullarını da göz önünde bulundurmak durumundasınız. Peki, başvuru süreci nasıl gelişiyor? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

        Nasıl Başvuru Yapılır?

        Başvuru formu ile birlikte bizzat TBB şubesine müracaat edilmelidir. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Yapılan başvurunun kabul görmesi ve heyet kararı ile 6,437 TL'ye kadar para iadesi yapılmaktadır. Öncelikle sorun yaşadığınız banka ile iletişime geçilmelidir. Bu konuda hazırlanmış olan başvuru teyit belgesi banka tarafından sizlere verilecektir. Belgelerin gönderimi e-Devlet üzerinden 60 gün içerisinde yapılmalıdır. Hakem heyeti 30 gün içerisinde kararının bildirisini sizlere iletmektedir. Bu aşamadan sonra artık geri ödeme alabilmenizin yolu da açılmaya başlayacaktır.

        Başvuru Yapma Ücreti Ne Kadar?

        Başvuruların alınması ve kabul edilmesinde herhangi bir ücret talep edilmez. Yaşadığınız sorunu bankaya bildirmeniz halinde ücretsiz olarak başvuru formu ve bilgilendirme broşürünü alabilirsiniz. Bankadan aldığınız belgenin gönderimi sağlandıktan sonraki 30 iş gününde heyet karar sonucunu e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Tüketici fiyat endeksine bağlı olarak belirlenen maksimum ödeme her yıl TUİK tarafından güncellenmektedir. Bu da ödeme almanız konusunda farklı rakamları karşınıza çıkaracaktır.
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        Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları iade olacak!
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