Ve sonunda netleşti! Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları iade olacak!

Hakem heyeti bankalar ve müşteriler arasında tarafsız bir tutum sergileyerek tarafların uzlaşmasını sağlamaktadır. Hakem heyetine yapacağınız başvurunun onayı ile yaşadığınız soruna yönelik birimlere ulaşmanız sağlanır. Yaşadığınız sorunlarla bizzat ilgilenecek 4 farklı birim vardır;
- Banka Kartları ve Kredi Kartları Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
- Tüketici Kredileri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
- Sigortacılık İşlemleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
- Diğer Bankacılık Ürün ve Hizmetleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
Yaşadığınız sorunun onaydan geçmesi ile bu birimlerden biri ile işlemlerinize devam etmeniz sağlanır. Burada fazlan ödediğiniz paraları geri alabilmeniz için mutlaka başvuru koşullarını da göz önünde bulundurmak durumundasınız. Peki, başvuru süreci nasıl gelişiyor? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!