Dar gelirliye yeni müjde geliyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelindi.
İki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı. Bu çalışmaya son şeklini vermek için dün öğleden sonra iki bakanlık yetkilileri Ankara'da bir araya geldi.
Edinilen bilgilere göre; düzenleme ile dar gelirli vatandaşlara hem hukuki hem de maddi destek sağlanacak. Özellikle icralık olmuş borçlarla ilgili destek söz konusu olacak. Burada ağırlıklı olarak kredi kartı ve kredi borcu gibi dosyaların öne çıkması bekleniyor.
Bazı borçlardaki faiz yükünün azaltılması, belli miktara kadar borca haciz işlemi yapılmaması, vatandaşlara ücretsiz hukuki destek verilmesi gibi konular da masada olacak.
Çalışma netleştikten sonra taslak metin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Dar gelirlileri rahatlatacak müjdeyi Başkan Erdoğan ilk kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklayacak.