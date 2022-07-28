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    Dar gelirliye yeni müjde geliyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

    Belli gelir seviyesinin altında olan ve değişik sebeplerle borçlanıp hukuki sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlatacak önemli bir çalışma hayata geçiriliyor. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak...

    Dar gelirliye yeni müjde geliyor

    Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelindi.

    İki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı. Bu çalışmaya son şeklini vermek için dün öğleden sonra iki bakanlık yetkilileri Ankara'da bir araya geldi.



    Edinilen bilgilere göre; düzenleme ile dar gelirli vatandaşlara hem hukuki hem de maddi destek sağlanacak. Özellikle icralık olmuş borçlarla ilgili destek söz konusu olacak. Burada ağırlıklı olarak kredi kartı ve kredi borcu gibi dosyaların öne çıkması bekleniyor.

    Bazı borçlardaki faiz yükünün azaltılması, belli miktara kadar borca haciz işlemi yapılmaması, vatandaşlara ücretsiz hukuki destek verilmesi gibi konular da masada olacak.



    Çalışma netleştikten sonra taslak metin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Dar gelirlileri rahatlatacak müjdeyi Başkan Erdoğan ilk kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklayacak.

        KONUT YAPILACAK
        Öte yandan dar gelirli vatandaşlara yapılacak sosyal konutlarla ilgili çalışmalarda da sona gelindi.

        Bu konuda Ağustos ayında bir açıklama yapılması bekleniyor. Belli bir gelirin altındaki vatandaşların yararlanacağı ve 81 ilde yapılacak konutlarda kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma imkanı verilecek. Engelli, gazi, şehit yakını emekli gibi kesimlere kontenjan ayrılması da söz konusu olacak. Burada peşinatın çok düşük tutulması ve vadenin uzun olması söz konusu olacak.

        Talep fazla olursa hak sahipleri çekilecek kura ile belirlenecek.
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        Haberler Ekonomi Dar gelirliye yeni müjde geliyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak
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