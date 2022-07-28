Dar gelirliye yeni müjde geliyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

KONUT YAPILACAK

Öte yandan dar gelirli vatandaşlara yapılacak sosyal konutlarla ilgili çalışmalarda da sona gelindi.



Bu konuda Ağustos ayında bir açıklama yapılması bekleniyor. Belli bir gelirin altındaki vatandaşların yararlanacağı ve 81 ilde yapılacak konutlarda kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma imkanı verilecek. Engelli, gazi, şehit yakını emekli gibi kesimlere kontenjan ayrılması da söz konusu olacak. Burada peşinatın çok düşük tutulması ve vadenin uzun olması söz konusu olacak.



Talep fazla olursa hak sahipleri çekilecek kura ile belirlenecek.

