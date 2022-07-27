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    • Ekonomi
    • 27.07.2022 15:58
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    • 27.07.2022 16:05
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    Dar gelirlilere iki müjde! Detaylar belli oldu! Borçlara faiz indirimi, kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

    Belli gelir seviyesinin altında olan ve değişik sebeplerle borçlanıp hukuki sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlatacak önemli bir çalışmada sona gelindi. Bugün yapılacak son toplantı ile netlik kazanacak düzenlemeyi Başkan Erdoğan açıklayacak. Ardından sosyal konut desteği gelecek. İşte her iki müjdenin detayları...

    FARUK ERDEM
    takvim.com.tr
    Dar gelirlilere iki müjde! Detaylar belli oldu!

    Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak.

    İki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı. Bu çalışmaya son şekli vermek için bu gün öğleden sonra iki bakanlık yetkilileri Ankara'da bir araya gelecek. Toplantıya bakan yardımcılarının ve bürokratların katılması bekleniyor.

    Son şekli verilecek düzenlemenin içeriğinden edindiğimiz bilgilere göre dar gelirli vatandaşlara hem hukuki hem de maddi destek sağlanacak. Özellikle icralık olmuş borçlarla ilgili de destek olacak.

        Bazı borçlardaki faiz yükünün azaltılması, belli miktara kadar borca haciz işlemi yapılmaması, vatandaşlara ücretsiz hukuki destek verilmesi gibi konular da masada olacak. Çalışma netleştikten sonra taslak metin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

        Dar gelirlileri rahatlatacak müjdeyi Başkan Erdoğan ilk kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklayacak.

        KONUT MÜJDESİ DE GELİYOR
        Öte yandan dar gelirli vatandaşlara yapılacak sosyal konutlarla ilgili çalışmalarda da sona gelindi. Bu konuda Ağustos ayında bir açıklama yapılması bekleniyor. Belli bir gelirin altındaki vatandaşların yararlanacağı ve 81 ilde yapılacak konutlarda kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma imkanı verilecek.

            Engelli, gazi, şehit yakını emekli gibi kesimlere kontenjan ayrılması da söz konusu olacak. Burada peşinatın çok düşük tutulması ve vadenin uzun olması söz konusu olacak.

            Talep fazla olursa kura sistemi ile hak sahipleri tespit edilecek.
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            Dar gelirlilere iki müjde! Detaylar belli oldu!
            Haberler Ekonomi Dar gelirlilere iki müjde! Detaylar belli oldu! Borçlara faiz indirimi, kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!
                SON DAKİKA