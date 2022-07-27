Dar gelirlilere iki müjde! Detaylar belli oldu! Borçlara faiz indirimi, kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

İki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı. Bu çalışmaya son şekli vermek için bu gün öğleden sonra iki bakanlık yetkilileri Ankara'da bir araya gelecek. Toplantıya bakan yardımcılarının ve bürokratların katılması bekleniyor.