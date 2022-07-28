Rekabet Kurumu, fahiş fiyatın hesabını soracak: Sahibinden.com hakkında başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı

Online platformlardaki fahiş fiyat artışlarına karşı Rekabet Kurumu harekete geçti. Kurum, dün, sektörün en büyük oyuncusu olan sahibinden.com hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Rekabet Kurumu, sahibinden. com'un emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerinde sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddialarını mercek altına aldı. Soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.
TÜKETİCİYE Mİ YANSITILIYOR?
Sektörün hakim oyuncusu konumunda bulunan sahibinden.com, ev/araba satın alan veya kiralayan nihai tüketici grubuna platformu bir aylık ücretsiz kullandırıyor. Ancak oto galeri ve emlak ofisi gibi kurumsal müşterilerine aylık abonman ücretleri uygulanıyor. Son dönemde Sahibinden.com'un artan maliyetler gerekçesiyle bu müşterilerine sunduğu aylık ücretleri artırdığı belirtiliyordu. Bu fiyat artışının da nihai tüketiciye yansıtıldığı iddia ediliyordu.
İNCELEMELERDE BULUNULACAK
Rekabet Kurumu, Sahibinden.com'un son dönemde yapmış olduğu yeni ücretlenme sistemi ve üyelik fiyatlarını yüksek oranlarda artırıp, hakim durumunu kötüye kullanarak haksız kazanç elde edip etmediğine yönelik iddiaları soruşturacak. Kurum, "İlan fiyatlarındaki artışlar tüketicilere yansır mı? Oto galerileri ve emlak ofisleri bu sebeple faaliyetlerini sonlandırma noktasına gelir mi?" yönünde incelemelerde bulunacak.