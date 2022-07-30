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    • Ekonomi
    • 30.07.2022 09:53
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    • 30.07.2022 09:53
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    Emekli memur maaş farkı yattı mı? 4C maaş farkı yattı mı, saat kaçta yatacak? 30 Temmuz Emekli sandığı tahsis no ödeme günü!

    Temmuz ayının başında TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 2022 zamlı emekli maaşları da böylelikle belli oldu. Gözler zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihte! Peki, 4C Emekli Sandığı maaş farkı ne zaman yatacak? 4C emekli maaş farkı yattı mı? İşte emekli memur maaş farkı ödeme takvimi!

    takvim.com.tr
    28 Temmuz Emekli sandığı tahsis no ödeme günü!

    Temmuz yaı başında TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 2022 zamlı emekli maaşları da böylelikle belli oldu. Gözler zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihte! Peki, 4C Emekli Sandığı maaş farkı ne zaman yatacak? 4C emekli maaş farkı yattı mı? İşte emekli memur maaş farkı ödeme takvimi!

    TEMMUZ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

    Buna göre;

    Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

    2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

    3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

    Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL oldu.

        DUL-YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU, NE ZAMAN ÖDENECEK?

        5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.

        Buna göre;

        A- Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

        B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

        Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

        Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

        Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,

        aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.

        5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

        2022 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

        Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500'ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis'teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

        Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA ÖDENDİ!

        6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları belli oldu. Temmuz zamlı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde hesaplara yattı.

        TEMMUZ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 42,35 oranında zam alan milyonlarca emekli fark ödeme takvimini araştırıyor. Emekli zammının netleşmesiyle birlikte gözler emekli maaş farkları ödeme takvimine çevrildi. 17 Haziran itibariyle ödemeleri başlayan SSK ve Bağ-Kur 4A,4B,4C Emekli maaş farkları tahsis numaralarına göre ödemelerde sona gelind

        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLER

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapıldı.

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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        Haberler Ekonomi Emekli memur maaş farkı yattı mı? 4C maaş farkı yattı mı, saat kaçta yatacak? 30 Temmuz Emekli sandığı tahsis no ödeme günü!
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