TOGG, İstanbul'da görücüye çıktı

TOGG, ilk kez Ocak'ta ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı'nı, İstanbul Zorlu Center'da sergilemeye başladı. Seri olarak üretilmesi planlanmayan 'Konsept Akıllı Cihaz' markanın vizyonunu ortaya koyarken, gelecekte yollara çıkaracağı diğer akıllı cihazlarla ilgili de önemli ipuçları veriyor.
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Akıllı cihaz, ilk günden ilgi odağı oldu. Cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor. Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz'ın içerisinde entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor.
ÜRETİME HAZIRLANIYOR
TOGG Gemlik Tesisi'nde deneme üretimi hazırlıkları başladı. 5 gr/m2'den az 'uçucu organik bileşen' salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi olan boyahanede, ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı. Gemlik Tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreği sonunda C segmenti elektrikli SUV pazara çıkacak.
İLGİ ODAĞI OLDU
Akıllı cihaz, ilk günden ilgi odağı oldu. Cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor. Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz'ın içerisinde entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor.
ÜRETİME HAZIRLANIYOR
TOGG Gemlik Tesisi'nde deneme üretimi hazırlıkları başladı. 5 gr/m2'den az 'uçucu organik bileşen' salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi olan boyahanede, ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı. Gemlik Tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreği sonunda C segmenti elektrikli SUV pazara çıkacak.