Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek

2022 üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklenmeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 1 Eylül tarihine kadar ürünlerini TMO'ya satarak 16 Eylül tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları müdürlüklere alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekiyor.