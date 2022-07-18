TESK: Otobüs desteği artsın (Ekonomi haberleri)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri artırılmalı" dedi. Sağlanan desteğin otobüs başına değil, yolcu başına verilmesini beklediklerini söyleyen Palandöken, şöyle konuştu: "Özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri artırılmalı. Bununla birlikte halk otobüsçü esnafımız kamu görevi yaptıkları için KDV muafiyeti, ticari akaryakıt gibi teşvikleri de bekliyor."

İNTİBAK ÇAĞRISI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesinin yapılmasını istedi. Kamu çalışanları için yapılan ve emeklilerine de yansıyan ek gösterge düzenlemesinin, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in EYT açıklamalarının, asgari ücrete hiçbir dönemde olmadığı kadar yüksek oranlı yapılan artışların memnuniyet verici gelişmeler arasında yer aldığını belirten Ergün, intibak düzenlemesiyle ilgili müjde beklediklerini söyledi. Ergün, şöyle konuştu: "2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin, 2000 sonrası emekli olanlar için yapılmasının zamanı gelmiştir. İntibak düzenlemesi en büyük beklentimiz. Milyonlarca emeklimiz bu umut içerisinde ve gelecek müjdeli haberi beklemekte."

SEZON İYİ GEÇIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde turizm hareketliliğinin yoğun geçtiğini belirterek, "Sürenin birleştirilerek uzaması yoğunluğun sağlanmasında çok etkili oldu. Herkes mutlu oldu, esnafın da mutlu olduğunu düşünüyorum" dedi. Antalya'nın Kemer ilçesinde Bakanlık olarak geçen yıl açtıkları 'Kemer Çamyuva Halk Plajı'nda muhtarlarla bir araya gelen Ersoy, şöyle konuştu: "Turizm sezonu iyi geçiyor. Sezon sonuna kadar yoğun bir turizm sezonunu hem yerli hem yabancı olarak yaşayacağız diye düşünüyorum."

YOLLARA DÜŞTÜK

Bayram tatilinden dönenler otogarlar ve havalimanlarını doldururken, otoyollarda da yoğunluk yaşandı. İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde dün trafik yoğunluğu yaşandı.

KAPIKULE'DEN GÜNLÜK REKOR

Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde 35 bin 887 yolcu girişi gerçekleştiğini, bunun, tüm zamanların yolcu giriş rekoru olduğunu bildirdi. Valilik'ten yapılan açıklamada, 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 8 bin 358 araçla 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığı ifade edildi. Bu sayının rekor olduğu vurgulanan açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı" denildi.